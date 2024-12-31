美與我斷交 程建人：被最好朋友插刀

美國前總統卡特任內與中華民國斷交，時任駐美代表處秘書的外交部前部長程建人說，「最好的朋友給你來一刀，大家非常傷心」，更是他派駐華盛頓多年來「最冷的冬天」。

程建人表示，美國對中政策一九七一年就開始了，時任美國總統尼克森先派國務卿季辛吉密訪中國大陸，隔年親自訪陸，並簽署上海公報；當時我國已知美國與中共建交是早晚的問題。

程建人回憶，台北在美國宣布與我斷交前的七個多小時掌握，半夜三更把蔣經國總統叫醒。

美國駐華大使安克志是在一九七八年十二月十五日下午告知兼任總統秘書的新聞局副局長宋楚瑜「有要事必須向蔣總統單獨報告」，希望次日上午九時晉見；深夜十一時四十分安克志又致電要求提前至七時，宋楚瑜問：「是不是『那件事』要發生了？」安克志回說「我奉命不能在此提」，宋表示如此大事應現在就見，安克志請示華府獲准後，於隔日凌晨二時十分抵達七海官邸報告卡特的決定，卡特隨即於上午十時（美國時間十五日晚間九時）在白宮上電視宣布與我斷交。

一九七八年十二月廿七日，卡特派副國務卿克里斯多福率團到台北談判斷交事宜，代表團車隊駛離松山機場就遭大批民眾包圍；民眾朝座車投擲雞蛋與石塊，並以竹竿擊破座車擋風玻璃，讓陪同的安克志大使受傷。

談判開始時，由當時的外交部次長錢復宣讀聲明表示，代表團來台是「美國政府錯誤決定後的減輕災害步驟」，並痛斥卡特政府標榜人權卻承認殘暴的中共政權實為一大諷刺，聲明並要求未來關係只能以政府對政府進行。

程建人表示，我方與美在華府展開數十次談判，由時任外交部次長楊西崑主談，他在旁陪同記錄，見證「台灣關係法」的制定。

程建人說，卡特很多事務受國安顧問布里辛斯基影響，美與我斷交傷了台灣人民的心，當時外交同仁心中更是說不出的悲壯，雖然美方基於自身利益，沒完全斷掉與我們的關係，但為了「聯中制蘇」與中共發展關係，道盡國家的現實。