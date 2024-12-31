美國前總統卡特 100歲辭世

美國前總統卡特（Jimmy Carter）廿九日於喬治亞州的家中過世，享嵩壽一百歲。卡特於一九七七年至一九八一年擔任美國總統，任內完成美中兩國關係正常化，與中華人民共和國建交，同時與中華民國斷交，另在國會壓力下簽署台灣關係法。

卡特兒子詹姆斯表示卡特在家中過世，沒有說明死因。卡特二○一五年確診癌症，去年二月開始在家中接受安寧療護，當時家人與親友評估他時日不多，但卡特仍在今年十月一日慶祝百歲生日，成為美國歷史上第一位人瑞總統，也創下美國總統最長壽紀錄。

卡特就任總統後即決定推動與中國大陸關係正常化，為不打草驚蛇、驚動國會等方面的反彈，卡特在嚴格保密的情況下，由白宮單獨與大陸當時的領導人鄧小平聯繫，過程之保密，連時任國務卿范錫都被蒙在鼓裡。美中最後敲定於一九七九年一月一日建交。當時美國駐中華民國大使安克志於一九七八年十二月十六日凌晨請見時任總統蔣經國，告知美方決定。

為確立接下來的台美關係，卡特政府於一九七九年一月下旬提出「綜合法案」，但內容僅三大項條文，台灣最關心的安全相關條款付之闕如；最後在同情中華民國的美國國會多數議員支持下，通過對台灣較有保障的台灣關係法，但對立法過程一直不以為然的卡特，一直拖到期限最後一天四月十日，才簽署生效。

卸任後的卡特多次訪問中國大陸，直到一九九九年才首次應國策研究院受邀訪台，與時任總統李登輝會面，並在訪台期間發表演講。

卡特訪台時，曾引發部分台灣民眾抗議，時任桃園縣長呂秀蓮在卡特演講後發言，訊問他是否為美國與中華民國斷交道歉？不過卡特表明，他不需要為斷交決定向台灣及台灣人民道歉。

卡特任內爆發伊朗人質危機，美國同意讓伊朗流亡國王巴勒維赴美接受淋巴癌治療，引發伊朗新政權不滿，美國駐伊朗大使館遭占領，數十名美國外交官和平民遭扣留，直到卡特卸任當日才獲釋放，被認為是卡特連任失利的原因之一。

卡特夫人羅莎琳去年十一月去世，享耆壽九十六歲；卡特與夫人結婚七十七年，是歷屆總統婚姻維持時間最久的，卡特最後一次公開露面即是出席羅莎琳的葬禮。

卡特於一九七六年當選美國第卅九任總統，由於家鄉盛產花生，競選時期又經常強調家中世代務農的背景，有「花生總統」之稱。

卡特任內促成以埃和談，被稱為重視人道及人權的總統。卡特卸任總統後與妻子共同創立「卡特中心」，並於二○○二年榮獲諾貝爾和平獎，表彰他多年來為國際衝突尋找和平解方的努力。