美前總統卡特也曾遇過高通膨高油價 當時他是這麼應對的...

美國前總統卡特於29日逝世，距離現任總統拜登卸任只剩幾周。巧的是這兩屆政府在經濟方面遭遇類似困境，都被迫因應高通膨與高油價。

財星雜誌（Fortune）報導，在卡特任內，美國通膨率在1980年一度飆升至14%以上，迫使聯準會（Fed）在卡特卸任前幾周將利率調高至19%。相較之下，在拜登任內的2022年，通膨一度攀升至9%，而聯準會的資金利率在2023年升抵5.25%-5.5%。

高通膨是卡特從前任總統尼克森「繼承」而來，當時內有政府預算赤字，外有中東石油危機，推高能源價格。

卡特在1978年10月的演講中，宣示要縮減預算赤字、裁汰聯邦政府員工、削減浪費的支出、減少政府管制、以及提高經濟的競爭力。他也支持限制糧價通膨的農業政策，與聯準會控制貨幣供給的政策。

事隔不到一年，伊朗革命引發第二次石油危機，又造成經濟波動，同時進一步刺激通膨。

卡特表示：「我們會保護環境」、「但考慮到我國迫切需要煉油廠和輸油管線，我們會好好建設。」

為降低對外國的石油依賴，卡特承諾將設定進口配額和鼓勵其他能源，如燃煤、頁岩油、植物燃料、非常規天然氣（unconventional gas）以及太陽能等。

他說：「我們光是頁岩油蘊藏的油，就比好幾個沙烏地阿拉伯的石油還多，煤炭也比地表上任何一國還多」、「我們有全球最尖端的科技、技術最精良的勞工、創新天才。因此我堅定地相信，我們的民族意志能戰勝能源危機。」