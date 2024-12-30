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卡特辭世 挪威諾貝爾委員會稱他致力和平當受讚揚

中央社／ 奧斯陸30日綜合外電報導
頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會今天表示，卡特理當受讚揚，因他「數十年來努力不懈」尋求化解國際衝突，並促進民主與人權。（美聯社）
頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會今天表示，卡特理當受讚揚，因他「數十年來努力不懈」尋求化解國際衝突，並促進民主與人權。（美聯社）

頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會今天表示，卡特理當受讚揚，因他「數十年來努力不懈」尋求化解國際衝突，並促進民主與人權。

路透社報導，1977年至1981年擔任美國總統的卡特（Jimmy Carter）29日辭世，享嵩壽100歲。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）通常不就諾貝爾和平獎得主的辭世發表評論，最近一次則是在2017年，當時遭拘禁的中國異議人士劉曉波因肝癌病逝。

挪威諾貝爾委員會今天引述2002年卡特獲頒和平獎的讚詞，重申對卡特的讚揚。

挪威諾貝爾委員會告訴路透社：「值美國總統卡特辭世，挪威諾貝爾委員會重申本會的讚揚，因他『數十年來努力不懈尋求化解國際衝突、推動民主與人權，以及促進經濟和社會發展』。」

挪威諾貝爾委員會還說：「今年秋天，本會很榮幸祝賀他百歲壽誕，並說他（所推動）有助於和平、民主與人權的工作，將被永誌不忘另個100年或是更久。」

卡特 美國 過世

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