卡特辭世 挪威諾貝爾委員會稱他致力和平當受讚揚
頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會今天表示，卡特理當受讚揚，因他「數十年來努力不懈」尋求化解國際衝突，並促進民主與人權。
路透社報導，1977年至1981年擔任美國總統的卡特（Jimmy Carter）29日辭世，享嵩壽100歲。
挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）通常不就諾貝爾和平獎得主的辭世發表評論，最近一次則是在2017年，當時遭拘禁的中國異議人士劉曉波因肝癌病逝。
挪威諾貝爾委員會今天引述2002年卡特獲頒和平獎的讚詞，重申對卡特的讚揚。
挪威諾貝爾委員會告訴路透社：「值美國總統卡特辭世，挪威諾貝爾委員會重申本會的讚揚，因他『數十年來努力不懈尋求化解國際衝突、推動民主與人權，以及促進經濟和社會發展』。」
挪威諾貝爾委員會還說：「今年秋天，本會很榮幸祝賀他百歲壽誕，並說他（所推動）有助於和平、民主與人權的工作，將被永誌不忘另個100年或是更久。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言