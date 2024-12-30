卡特辭世 日相石破茂：留下歷史性功績
美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝世，日本首相石破茂發表談話表示，「接獲噩耗，深感悲傷，卡特不僅在總統任內，及生涯中積極推動和平外交，並獲諾貝爾和平獎等，留下了歷史性的功績」。
美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日在美國去世，享嵩壽100歲。石破表示，「卡特不僅進一步強化良好的日美關係，他也對國際社會的和平穩定，做出了巨大的貢獻，我再度深表敬意。謹代表日本政府及人民，由衷地祈願他在天之靈安息」。
日本放送協會（NHK）報導，卡特1977年起4年間擔任美國第39任總統，卸任後於1984年訪問日本廣島市的和平公園。他1990年首度造訪甲奴町（2004年併入三次市），之後與當地居民持續進行交流。
今天三好市得知卡特辭世，決定設置追悼所及獻花台，讓民眾前來寫下緬懷卡特的留言或獻花致意。設追悼所的時間自明天（31日）起到下個月5日為止。
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