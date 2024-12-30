曾當面要求卡特為斷交道歉 呂秀蓮一幅書法供朝野省思

美國前總統卡特任內最重大的外交決策，就是與中華民國斷交並與中國大陸建交，前總統呂秀蓮曾在1999年當面要求卡特道歉，隨著卡特辭世，呂秀蓮今天公開一幅密宗大師林雲書法，盼供朝野「倚美」或「疑美」政治人物省思。

卡特1999年3月應邀到我國訪問，當年3月30日在台北凱悅飯店以「千禧年人類面臨的挑戰」為題發表演講時說，在中共與蘇聯又交惡的環境下，他做了一個「此生中最重要的決定」—和中共建交，建交有助降低中共與鄰國的緊張，並改善大陸的人權。

卡特說，他對這廿年來的發展「很高興，也很驕傲」，因為這個區域維持了和平，台灣也脫離了當年的戒嚴走向民主，北京與台北的關係也得到改善，「這是一個難得的成功故事，故事也還沒結束」。

但在演講後，呂秀蓮爭取發言，告訴卡特「你身為一位著名的鼓吹人權者，卻犧牲了許多台灣的菁英。」她也對卡特說，「當你提到人權及民主，請不要忘了台灣人民為此付出多少代價」。聽到卡特回應「我不認為我需要道歉」後，呂秀蓮立刻掉頭離開會場，隨後再致信向卡特抗議當年與台灣斷交的行為，讓台灣的民主倒退廿年

隨著卡特離世，呂秀蓮傍晚透過新聞稿指出，卡特先生以一百歲高齡辭世，堪稱壽終正寢，在美國人民心中，他是位愛國愛民的賢良總統，留下一定的歷史地位；然而，他為拉攏中國、對抗俄國，無預警宣告斷絕與中華民國長達數十年的邦交，只在對外宣布前數小時才驚醒睡夢中的蔣經國，如此粗暴寡情的外交手段對台灣而言未免不仁不義，值得國人同胞警惕。

呂秀蓮說，1998年（應為1999年）卡特應前總統李登輝之邀來台訪問並公開演講，誇稱台美斷交反而促進台灣的民主進步，當時她以桃園縣長身分應邀聽講，她即席要求「卡特總統先生，你欠台灣一個道歉」引起全國譁然，此一往事，迄今仍歷歷在目。

她說，當時密宗大師林雲在場親聞親睹，事後他題贈一幅書法，以為歷史存證，僅供朝野「倚美」或「疑美」政治人物省思。