卡特卸任後自主性個人外交 布希父子和柯林頓不認同

美國總統卡特辭世享嵩壽100歲，雖然他卸任後積極為世界和平奔走獲讚譽，但包括老布希、小布希和柯林頓，對於他為化解北韓和伊拉克等地紛爭而從事自主性個人外交卻不認同。

路透社報導，2004年，卡特（Jimmy Carter）批評小布希（George W. Bush）在2003年發動的伊拉克戰爭，稱之為歷來美國所犯下最嚴重和最具傷害性的錯誤之一，並說小布希的副手錢尼（Dick Cheney）是美國的災難。

卡特曾到訪施行共產主義的北韓。1994年的到訪解除核危機，因當時的北韓領導人金日成同意凍結他的核計畫，以換取重啟與美國對話。美國與北韓後來達成核子協議，當中明訂北韓承諾不重啟核反應爐或再處理用過核子燃料，以換取援助。

不過卡特與金日成達成對話協議事先並未與華府諮商而逕行宣布，惹惱了當時主政的柯林頓（BillClinton）政府。2010年，卡特促成一名非法入境北韓而遭判勞改8年的美國人獲釋。

2019年，卡特曾質疑川普（Donald Trump）擔任總統的正當性，並說由於俄羅斯代表川普介入才使得他入主白宮，而川普則稱卡特是個糟糕的總統。

卡特生前著作逾12本內容包羅萬象，涵蓋總統回憶錄、童書和詩，以及有關於宗教信仰及外交，像是2018年出版的Faith: A Journey for All。

卡特在世歲數超過歷任美國總統，並且在他卸任後，還贏得致力於人道的讚譽，外界普遍認為卡特卸任後的表現優於主政時，他欣然同意這個看法。

近年來，卡特健康情況不佳疾病纏身，包括蔓延至肝和腦的黑色素瘤，去年2月他決定接受安寧療護，不再接受進一步的介入性治療。

被問到評價自己總統任期的表現，卡特於1991年拍攝的紀錄片說：「我們遭遇最大的失敗就是政治挫敗，我從未能夠說服美國人民我是個強而有力的領導人。」

卡特自青少年起就是南方浸信會的主日學老師，並且懷抱著強烈的道德感就任總統，公開談論他的宗教信仰，他也試圖縮減一些越來越像帝王的排場，像是1977年他的就職遊行，卡特捨棄乘坐豪華禮車而步行。

卡特生性拘謹保守，但是他酗酒成性的弟弟比利卡特（Billy Carter）說：「我有紅脖子、白襪子和藍帶啤酒（Blue Ribbon）。」使得卡特困窘不已。