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陸外交部哀悼卡特辭世 稱其為中美關係作出重要貢獻

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國前總統特美國時間29日辭世，享嵩壽100歲，大陸外交部對此表達深切哀悼。圖／美聯社
美國前總統特美國時間29日辭世，享嵩壽100歲，大陸外交部對此表達深切哀悼。圖／美聯社

任內與中華民國斷交、轉而與中共建交的美國前總統特，於美國時間29日在喬治亞州平原鎮家中逝世，享嵩壽100歲。大陸外交部發言人毛寧在30日下午在例行記者會上，對卡特的逝世表達深切哀悼，並稱其長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻。

毛寧形容卡特是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，「我們對此予以高度評價」。

大陸駐美大使謝鋒澤在「X」平台上發文悼念卡特。謝鋒表示，「卡特總統認為與中國建交是他一生中做出的最正確的決定之一。中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻。願他安息，願他的遺產永存。」

卡特1977年至1981年任美國第39任總統，任內中美兩國正式建交。

卡特曾多次表示，中國的崛起並不是威脅。他曾指出，美國與中國的接觸政策使兩國和世界享有空前的和平與繁榮，盡管存在分歧，兩國仍能在諸多領域展開合作。

卡特 毛寧 美國 過世

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