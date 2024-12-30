卡特晚年仍肯定美中建交 背棄台灣毫無愧疚

美國前總統卡特任內最重大的外交決策，就是與台灣斷交並與中國大陸建交。卡特2019年在美中建交40周年之際曾接受美國之音專訪，認為美中建交有助大陸改革開放，讓太平洋維繫數十年和平。對於犧牲台灣，卡特在40年後對此仍是避重就輕。

卡特在專訪中說，他在入主白宮之前就決定和大陸建交，因為美國在太平洋經歷二戰、韓戰、越戰，所以他想建立和平，他說，1979年以來太平洋沒有發生任何戰爭，部分原因是美中的良好關係。他認為當時大陸領導人鄧小平兌現了承諾，在中國高度實現了開放和改革，儘管大陸在人權問題上還有很多路要走，但已取得很大進展。

回顧當時，卡特坦承國務院很多人反對和大陸建交，因此談判函電都是從白宮發往大陸，中方也直接回復白宮，繞過了國務院，只有國務卿范錫、白宮國安顧問布里辛斯基等少數人知情。他說，整個建交談判過程保密做得非常好。

美國和大陸在台灣時間1978年12月16日上午10點同步發表聲明，宣布隔年元旦正式建交。卡特發表這份聲明前幾小時，才以突襲方式告知中華民國政府，台灣方面非常不滿。

1978年12月27日，卡特派出副國務卿克里斯多福率團抵達松山機場談判斷交事宜，代表團車隊駛離機場後遭到大批民眾包圍，向代表團座車投擲雞蛋與石塊，以竹竿擊破座車的擋風玻璃，讓陪同的安克志大使受傷。卡特40年後仍記得此事，他說台灣對美中建交反應非常負面，他的副國務卿在大街上受到憤怒的台灣人襲擊。

卡特在專訪中宣稱，國會1979年通過的台灣關係法保護了台灣利益和美國利益。這番話顯然是避重就輕。美台1979年元旦斷交後，卡特政府在1月底向國會提出「台灣授權法案」，大致規範美國和台灣斷交後的的非官方關係，但沒有提及對台灣安全保障。

在台灣全力遊說下，友台的眾院外交委員會主席查布洛基在1979年2月底領銜提出台灣關係法，內容提及台灣安全、對台軍售等內容，3月底在兩院以壓倒性票數通過，卡特見該法在國會受到跨黨派強力支持，才不情願的簽署。若非台灣自救和國會聲援，根本沒有卡特口中保護台灣利益的台灣關係法。

卡特說，鄧小平向美國和他本人保證開放和改革，就商業和貿易而言，中國變成了非常活躍和開放的社會，基礎建設發展令人欽佩，幾乎完全擺脫了極端貧窮的狀態。他表示，中國仍然存在一些問題，維吾爾人的情況就令人非常難過。但中國自1979年以後就沒有發生過戰爭，不像美國花了很多財力在不必要的戰爭上。

卡特在人生最後階段回顧過去，仍自稱他任內最有長遠意義的重要成果就是促成美中建交。他說，與大陸建交並和平相處，符合美國利益。對於背棄台灣，他沒有顯現絲毫愧疚。

近來美國為了對抗大陸，開始加強和台灣往來，讓台灣不少人對美台關係充滿想像。但台灣必須提防，一旦拉攏大陸再度符合美國利益，難保美國不會出現另一個卡特。