美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

美國前總統卡特，以一百歲高齡去世。對國人而言，卡特任內最知名作為，就是與中國大陸「關係正常化」，與中華民國斷交。斷交消息一出，引發台灣民眾憤慨不已，來台商討未來雙方關係的美國代表團，車隊一度在松山機場外被圍堵抗議，讓美方人員虛驚一場。此外，錢復與宋楚瑜兩位未來的重要官員，當時分別是43歲與38歲，他們在斷交事件中，也各自扮演了重要角色。

隨著華府與北京關係愈走愈近，中美斷交愈來愈宛如希臘神話中，即將墜下的達摩克利斯之劍，但美方始終不願意明說。1978年12月15日下午，駐華大使安克志打電話給新聞局副局長宋楚瑜，希望安排次日上午9時晉見蔣經國。安克志沒說原因，只表示「奉美國國務院訓令，有重要事情必須向總統單獨報告」。宋聯絡七海官邸，蔣同意。

當天深夜11時40分，安克志又來電表示，希望會面提前到明天上午7點鐘。宋楚瑜問：「是不是『那件事』要發生了？」安克志說：「我奉命不能在這個地方提。」宋楚瑜立刻表示：「如果是這麼重要的事，應該現在就見，不是明天上午。」安克志表示必須請示華府，半小時後回覆可以提前見蔣。宋趕到七海官邸，時間是16日凌晨零時30分，蔣經國早已就寢，他進入官邸摸黑走到蔣經國臥室，打開燈，走到床前搖醒蔣經國。蔣躺在床上問：「什麼事？」宋說：「安克志大使緊急求見。」蔣又問：「什麼事？」宋說：「詳情不清楚，可能是中美關係發展的問題。」不久錢復（外交部次長）也趕到，凌晨2時10分，安克志抵達七海官邸，向蔣經國報告卡特總統的決定。

卡特總統在白宮發表談話，宣布與中國大陸建交，是華府時間15日晚間9時（中原標準時間16日上午10時）。換言之，美方本來打算在宣布斷交前1小時，才通知中華民國，後來改為3小時。在宋楚瑜的建議下，多爭取到半個晚上的反應時間。

為了討論未來雙方關係模式，美國政府由副國務卿克里斯多福率團來台。宋楚瑜負責每天談判後，向中外新聞界報告談判進度與我方立場。英挺外表與流暢口才迅速引起矚目。第二年1月，新聞局長丁懋時調外交部次長，宋楚瑜代理局長，不久真除。宋在局長職務上積極任事，成為知名度最高的新聞局長，為未來的政壇之路打下基礎。

如果說中美斷交給了宋楚瑜展現才華的機會，錢復則是因此背了黑鍋。27日晚間，克里斯多福一行人飛抵台北，松山機場外早已被抗議者包圍得水洩不通，憤怒的民眾還以雞蛋、棍棒等攻擊座車，讓美方成員飽受驚嚇。談判開始時，錢復代表我國宣讀聲明，措辭強烈批評批評美方，包括宣稱代表團來台是「美國政府錯誤決定後的減輕災害步驟」，並痛斥卡特政府以人權為標榜，卻承認殘暴的中共政權，實為一大諷刺：聲明並要求，雙方未來關係只能在政府對政府之下進行。

錢復多年後回憶，那份聲明是自己外交生涯中，唯一一次從頭到尾讀稿。因為內容是總統官邸發出，要求逐字宣讀。錢復曾問送文稿來的宋楚瑜，能否修改措辭？宋回答沒辦法。錢復說，這番話加上遭到群眾攻擊的驚嚇，讓美方代表惡感滿溢，反而不利於斷交後雙方模式的談判，自己也一度成為美方不歡迎的黑名單。