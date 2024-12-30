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卡特任內與中華民國斷交 程建人憶：駐美以來最冷冬天

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
1978年美國卡特總統與大陸外交代表柴澤民（左一）談話時，明確知道武力解決台灣問題是大陸選項之一，但仍與中國建交，圖為1979年柴澤民和美國副總統蒙代爾共同舉杯，慶祝中美建交。新華社
1978年美國卡特總統與大陸外交代表柴澤民（左一）談話時，明確知道武力解決台灣問題是大陸選項之一，但仍與中國建交，圖為1979年柴澤民和美國副總統蒙代爾共同舉杯，慶祝中美建交。新華社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）辭世，在其任內美國與中華民國斷交，外交圈至今難忘。時任駐美代表處秘書的外交部前部長程建人表示，當時大家非常傷心，「最好的朋友給你來一刀」，更是他駐華盛頓多年以來，最冷的冬天。

程建人回憶，美國對中政策在1971年就開始了，時任美國總統尼克森先派國務卿季辛吉密訪中國大陸，隔年自己訪陸，並簽署上海公報，當時我國已知，美國與中共建交是早晚的問題，但當時因客觀因素拖了幾年，包括越戰、水門案等，另一方面我方也很努力，憑藉多年積累的人脈，有國會議員、助理及友我高層幫忙。

程建人表示，在尼克森訪陸後，美方就和大陸有了大概的了解，於18個月內即建交；時任總統福特上台後，由於福特非民選，大家認為他當選後會馬上宣布斷交，但他沒選上，卡特就上台了。卡特上任後，更與我國疏遠，時任駐美代表沈劍虹當時見不了卡特總統，連見國務卿都有問題。

程建人說，1977年美國務卿萬斯Cyrus Vance先到大陸訪問，1978年國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）訪陸後，速度就加快了。同年12月15日，卡特在白宮宣布隔年一月將與中共正式建交，台北提早7小時掌握，半夜三更把蔣經國總統叫醒，通知他斷交的消息。

程建人說，隔年我方與美在華府展開密集談判，由時任外交部次長楊西崑主談，他在旁陪同記錄，見證「台灣關係法」的制定，台灣關係法1979年3月經過美國兩院通過，4月10日，卡特簽署成為正式法律。

程建人說，卡特是海軍出身，性格一板一眼，對國際事務知道比較有限，很多事務受國安顧問布里辛斯基影響。美與我斷交，傷了台灣人民的心，當時的外交同仁更是說不出的悲壯，雖然美方基於自身利益，沒有完全斷掉與我們的關係，但是為了聯中制蘇，與中共發展關係，更道盡國家的現實。

卡特 美國 過世

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