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卡特百歲辭世 看看他說過哪些名言

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
前美國總統卡特過世。 路透社
前美國總統卡特過世。 路透社

美國前總統卡特今天辭世，享嵩壽100歲，路透社整理他的金句如下：

● 1979年發表著名演講「信任危機」，又名「無力感」（malaise）演說

「這種威脅在一般狀況下幾乎是看不見的，這是一場信任危機，這是一場打擊我國意志核心、靈魂和精神的危機，我們可以從日漸懷疑自己生活的意義，以及我國失去一致目標的情況看出這場危機。」

「我們對未來越來越沒有信心，有可能摧毀美國的社會和政治結構。」

● 卡特1981年1月14日總統告別演說

「不是美國創造了人權，從真正的意義上來說，情況恰恰相反，是人權造就了美國。」

● 1976年卡特接受民主黨總統候選人提名時的演說

「政府一個簡單而恰當的職能，就是讓我們行善變得容易，做壞事變得困難。」

● 卡特2002年諾貝爾和平獎得獎感言

「戰爭有時可能是必要之惡，但無論多麼必要，它始終是一種罪惡，不是好事。我們無法通過殺害彼此的孩子來學會和平共處。」

● 2005年接受記者訪問時：

「我不能否認，我是一位比當總統時更好的前總統。」

● 2018年接受新聞媒體Salon訪問

「我認為川普領導下的政府比以前更糟，這是我記憶中第一次有真相被忽視，盟友被故意激怒，中國、歐洲、墨西哥和加拿大在經濟上受到傷害，不得不傷害我們作為回應，美國人認為未來比現在更糟糕，移民遭到殘酷對待。」

卡特 美國 過世

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