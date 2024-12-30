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卡特享嵩壽100歲 拜登籲川普學習卡特的正直

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登29日對前總統卡特過世發表公開談話，他表示，將為卡特舉行國葬儀式，指卡特生平最讓人印象深刻的就是他的正直（decency），認為那也是總統當選人川普應該向卡特學習的地方。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日於喬治亞州平原鎮（Plains）的家中過世，享嵩壽100歲；卡特去年2月開始在喬治亞州老家接受安寧療護（hospice care），並在今年10月1日慶祝百歲生日，創下卸任美國總統最長壽紀錄。

拜登29日正於聖克羅伊島（St. Croix）享受假期，於第一時間發表聲明，指他有幸在過去60年來稱卡特為摯友，並認為世界上數百萬計的人，就算從來沒見過他，也感到他們失去了一名朋友。

拜登稱讚卡特是擁有偉大品格、勇氣、希望和樂觀的人，並呼籲全國年輕人若想尋找人生的意義，應該向卡特學習；拜登也指出，接下來計畫在華府為卡特舉行國葬儀式。

拜登也在稍晚發表談話，指他對卡特最印象深刻的互動就是1976年的總統大選，時任喬治亞洲州長的卡特詢問拜登是否願意支持他競選；拜登說，卡特說「我們會做出改變。」

被媒體問及川普能從卡特身上學到什麼？拜登重複了3遍「正直」。「你能想像卡特見到有需要的人，卻選擇無視嗎？我無法；你能想像卡特評論別人的外貌或談吐嗎？我無法。」

川普也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示哀悼；川普表示，雖然他與卡特的立場不同，但他認為卡特是真心熱愛和尊重美國。

川普指出，卡特在國家的關鍵時刻擔任總統時，並盡其所能改善所有美國人的生活；「為此，我們都欠他一份感謝之情」。

卡特 美國 過世

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