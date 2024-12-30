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卡特中心：美國前總統卡特逝世 享嵩壽100歲

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國前總統卡特創立的非營利性組織「卡特中心」宣布，卡特今天在喬治亞州平原鎮家中逝世，享嵩壽100歲。

路透社報導，卡特的兒子詹姆斯．「奇普」．卡特（James "Chip" Carter）說：「我父親是英雄，不只對我而言，對所有相信和平、人權及無私奉獻愛心的人來說亦復如此。一眾兄弟姊妹和我跟世上其他人共同分享父親這些共同信念。」

「因為他讓人團結一致的方式，世界就是我們家人。感謝各界堅持這些共同信念來紀念他。」

路透社報導，曾經的花生農和喬治亞州長卡特（Jimmy Carter）被經濟厄運和伊朗人質危機毀掉連任之路，卻致力斡旋以色列與埃及和平，後來並因投身人道主義工作而獲得諾貝爾和平獎。

民主黨籍的卡特在1976年大選中擊敗時任共和黨總統福特（Gerald Ford），於1977年1月至1981年1月擔任總統。他1980年爭取連任時，不敵共和黨的雷根（Ronald Reagan）。

他是美國史上最長壽的前總統，就連他自己也承認卸任後贏得的崇隆聲望超越在任期間。

卡特中心（Carter Center）2023年2月宣布，時年98歲、與夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）居住平原鎮（Plains）的卡特正在家中接受安寧照護，度過「剩餘時間」。

羅莎琳於同年11月19日去世，享耆壽96歲。她是卡特在任時，以及卸任後一起投身全球人道主義工作40年期間的最緊密顧問。

卡特於今年10月1日過100歲生日，成為美國歷來唯一活到百歲高齡的卸任總統。

卡特中心今年稍早證實，他於10月16日「透過郵寄投下選票」方式提前選舉總統。他曾在滿百歲前許下心願，希望自己活得夠久，將票投給民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

卡特 美國 過世

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