韓空難黑盒子送美判讀！駕駛艙語音紀錄3日內出爐 將不對外公開
南韓濟州航空於2024年末發生嚴重空難，造成179人喪生。國土交通部於1日宣布，將把失事客機的黑盒子送往美國進行分析；而據韓媒報導，稍早順利提取的駕駛艙語音紀錄還原結果預計3日內出爐，但不太可能馬上對外公布。
韓聯社報導，南韓國土交通部日前從墜毀的濟州航空B737-800型飛機回收2個數據紀錄儀，分別是飛行數據紀錄儀（FDR，俗稱黑盒子）和語音紀錄儀（CVR）。當局1日證實，已經完整提取CVR數據，目前正將其轉換為語音文件。
根據NEWS1報導，預計分析結果將在3天內出爐，但不太可能立刻公開；屆時，將對CVR和FDR數據進行全面比對以落實調查。
另外，國土交通部最新宣布，將把FDR送至美國進行分析，目前正在和美國運輸安全委員會（NTSB）協商具體的移交時間。
此外，國土交通部長朱鐘完稍早表示，紀錄儀的分析結果在正式完成調查前預計不對外公開，以免受到輿論影響。
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