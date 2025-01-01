濟州航空難調查有進展！正還原駕駛艙語音紀錄 將加快查明事故原因

南韓濟州航空去年末發生嚴重空難釀179死，負責調查的國土交通部1日證實，已經完整提取駕駛艙語音記錄裝置數據，目前正在轉換為語音文件，預計將加快查明事故原因。

韓聯社報導，國土交通部日前從墜毀的濟州航空B737-800型回收兩個數據紀錄儀，分別是飛行紀錄儀（FDR）和語音紀錄儀（CVR）。

報導指出，俗稱「黑盒子」的飛行紀錄儀遭到部分損傷，可能需要更多時間進行提取作業；但駕駛艙語音記錄儀則被發現處於相對較好的狀態。

南韓國營電視台MBC報導，如果盡快完成CVR的分析，將可以直接或間接確定事故發生時的情況，包括事故發生時的通訊狀況。

同時，南韓航空暨鐵路事故調查委員會計畫今日開始對機身、引擎殘骸及鳥擊痕跡進行目視檢查。

另外，根據南韓政府消息人士，美方擴大協助調查的人員配置至10人，包括來自美國國家運輸安全委員會（NTSB）的5名成員和航空製造商波音公司的4名成員，確保進行徹底檢查。