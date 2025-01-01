濟州航空難調查有進展！正還原駕駛艙語音紀錄 將加快查明事故原因
南韓濟州航空去年末發生嚴重空難釀179死，負責調查的國土交通部1日證實，已經完整提取駕駛艙語音記錄裝置數據，目前正在轉換為語音文件，預計將加快查明事故原因。
韓聯社報導，國土交通部日前從墜毀的濟州航空B737-800型回收兩個數據紀錄儀，分別是飛行紀錄儀（FDR）和語音紀錄儀（CVR）。
報導指出，俗稱「黑盒子」的飛行紀錄儀遭到部分損傷，可能需要更多時間進行提取作業；但駕駛艙語音記錄儀則被發現處於相對較好的狀態。
南韓國營電視台MBC報導，如果盡快完成CVR的分析，將可以直接或間接確定事故發生時的情況，包括事故發生時的通訊狀況。
同時，南韓航空暨鐵路事故調查委員會計畫今日開始對機身、引擎殘骸及鳥擊痕跡進行目視檢查。
另外，根據南韓政府消息人士，美方擴大協助調查的人員配置至10人，包括來自美國國家運輸安全委員會（NTSB）的5名成員和航空製造商波音公司的4名成員，確保進行徹底檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言