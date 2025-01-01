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韓空難引爆拒買！濟航母公司愛敬旗下品牌遭殃 「空氣殺人」醜聞再起

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
濟州航空疑似過度使用飛機、忽視安全維修，引爆民眾發起拒買母公司愛敬集團旗下品牌產品。圖／截自SBS 뉴스在YT的影音
濟州航空疑似過度使用飛機、忽視安全維修，引爆民眾發起拒買母公司愛敬集團旗下品牌產品。圖／截自SBS 뉴스在YT的影音

南韓濟州航空去年末發生嚴重空難造成179人罹難，航空公司被踢爆疑似過度使用飛機且忽視維護必要引爆社會不滿情緒高漲，這把怒火也燒向母公司愛敬集團（Aekyung Group），再加上愛敬有過加濕器消毒劑荼毒98人、害死12人的黑歷史，民眾紛紛發起抵制愛敬旗下所有產品，拒買運動也網路社群迅速蔓延。

韓國時報報導，南韓民眾開始在網路分享愛敬集團子公司的零售產品，一篇社群貼文羅列愛敬旗下產品，秀出2080牙膏、Kerasys護髮、Trio廚房清潔劑和LUNA 化妝品等數十品牌的標誌，並呼籲大眾拒絕購買這些產品。愛敬集團主要生產日常家庭用品。

報導描述，這場拒買運動的背後代表多種憤怒情緒。

首先是濟州航空失事後被發現疑似過度使用飛機、忽視安全維護的必要性。

調查人員發現，濟州航空在2024年第3季度，每月累積418小時服務時間，遠超南韓國內不分全服務或低成本的航空公司，超過時數落在63到83小時，引發外界質疑濟州航空將利潤置於旅客安全之上。

此外，愛敬集團董事長張英信在事發後11小時才發表道歉聲明，還有消息透露，這項聲明最初僅提供給媒體記者，而非直接向大眾公布。

值得注意的是，愛敬先前因加濕器殺菌劑造成消費者傷亡還在訴訟中，這也加劇了大眾對愛敬的反感。這起「空氣殺人」案件指控SK集團與愛敬共同生產的加濕器殺菌劑對人體有害，造成98名消費者的肺部及其他呼吸器官損傷，其中12人最終死亡。

報導指出，濟州航空於2015年成為上市公司，成為南韓首家上市的廉航，且自此以後，一直保持南韓國內最大的廉航地位。

愛敬集團旗下五家子公司中，濟州航空一直是最賺錢的。2023年，濟州航空實現銷售額1.72兆韓元（約台幣418億元），經營利潤1700億韓元（約台幣41億元），這些收益高於愛敬化學和愛敬工業的合併利潤，這兩家公司分別在集團擁有第二和第三高的收益。

南韓民眾開始在網路分享愛敬集團旗下品牌的零售產品。圖／取自@P4NDooraa在X的照片
南韓民眾開始在網路分享愛敬集團旗下品牌的零售產品。圖／取自@P4NDooraa在X的照片

南韓 機場 濟州航空

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