濟州航空空難179名罹難者身分確認完畢！11具遺體移交家屬

南韓濟州航空29日發生重大空難，南韓當局1日宣布，已確認全部179名遇難者的身分。

韓聯社報導，中央災害安全對策本部確認先前未確認的最後5名罹難者身分。事故飛機上共有181人，包括175名乘客和6名機組員，除2名機組員獲救外，罹難者總數為179人，包括175名乘客和4名機組員。

身分獲確認的罹難者葬禮陸續進行中，目前共有11具遺體被交還給家屬，分別是去年12月30日的4具和31日的7具，葬禮在光州和首爾舉行。

事故具體原因和財產損失金額仍待釐清。南韓政府正向死者家屬提供緊急醫療、喪葬和心理支持，同時成立事故管理總部調查事故。