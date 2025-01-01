韓墜機乘客最後傳訊：有鳥卡在機翼

濟州航空班機十二月廿九日墜毀釀一七九死二傷，成為南韓境內傷亡最慘空難。據稱空難前最後六分鐘，班機似曾低空飛越機場請塔台確認起落架狀況，而有乘客在最後簡訊裡提及有鳥卡在機翼上。

濟州航空這架搭載一八一人的波音七三七-八○○班機當時在南韓西南部務安機場降落時，起落架未放出，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端的水泥結構體爆炸。飛機迫降時何以沒放起落架、是否遭鳥擊，成為調查重點。

華爾街日報報導，這架班機許多乘客是前往曼谷度假的返國旅客，罹難者年齡從七十八歲到三歲，後者還是一名首度與父母一起出國的男童，他父親廿八日在社群媒體貼文「這是兒子護照的第一枚戳章」，如今令人鼻酸。

班機是廿九日清晨從曼谷飛往務安，南韓國土交通部表示，當地時間早上八時五十七分班機準備下降時，務安機場塔台提醒可能有鳥擊。

航空追蹤網站Flightradar 24對航班位置數據分析，機師似乎在飛機初次進場時採低空通場，這是機組人員遇到起落架問題時所採方式，以便地面航管人員目視確認起落架有否放出。但機師於八時五十九分時發出求救信號，班機調轉一百八十度準備從另一個方向進場，當時乘客已能向親友發送簡訊。有人在九時整向家人傳訊稱「有鳥卡在機翼」，還有人寫道「我該寫遺書嗎」。

務安機場塔台在九時○一分時騰出跑道供班機第二次降落，這回改從北側進場，但班機起落架未開，在跑道中段觸地，機腹著地高速滑行後撞上障礙物爆炸。