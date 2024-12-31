濟州航空傷亡慘…多專家質疑撞跑道盡頭「水泥牆」是主因 南韓回應了

南韓29日發生國內有史以來最嚴重的濟州航空2216號班機空難後，國內外飛安專家紛紛對務安國際機場跑道盡頭的「不尋常」混凝土牆與其扮演的角色提出質疑，指出這座牆導致失事航班出現大規模死傷。但南韓國土交通部指出，不少國內外機場設有類似的構造物，駁斥其釀成慘重傷亡說法。

韓聯社與南韓中央日報報導，這堵牆體是務安國際機場更換儀表著陸系統（ILS）時建造，為機場設置定位台與支撐用的混凝土構造物。根據機場與官方30日說法，定位台和混凝土構造物設在距離跑道尾端約250公尺外的非跑道區域，總高度約4公尺。機場2023年更換定位台時建造了土牆，由於跑道外的地面有斜坡，建造土牆能夠讓跑道和定位台高度一致。

韓聯社報導，坊間不斷有意見指出，定位台下方的2公尺高構造物導致客機爆炸，且跑道尾端與定位台距離250公尺相對較短，被認為是釀成慘劇的一大原因；仁川與金浦等其他國際機場的類似構造物距離跑到都在300公尺以上。一名匿名受訪的現任機長就說，從來沒見過這類構造物，如果要將定位台調高，也不應使用混凝土材料。

韓國航空大學飛行教育院院長金仁圭（譯音）接受電訪時表示，如果沒有跑道上的混凝土牆，事故或爆炸可能不會那麼嚴重，「事故發生時，飛機機身撞上牆體，發生巨大碰撞隨即起火。在跑道盡頭出現這種高度的土墩，我在任何機場都從未見過」。

航空專家勒蒙特（David Learmount）也告訴天空新聞，「這個結構沒有任何理由存在那裡，我認為設置在那裡幾乎是犯罪」，還稱飛機機體在跑道上滑行時幾乎沒有受損，撞牆起火後才導致乘客喪生。

針對海內外質疑，南韓國土交通部航空政策室室長朱鍾浣指出，國際民航組織規定跑道端安全區長度為至少90公尺，建議長度為240公尺。務安機場跑道端的安全區有199公尺，符合標準。而定位台位於安全區加上升降帶（60公尺）之外位置，也就是在跑道外250多公尺。

國土交通部相關人士說，中泗川機場、慶州機場和務安機場跑道端安全區長度不到240公尺，如慶州機場92公尺，蔚山機場則是200公尺。

韓聯社指出，南韓國內所有機場設施的設計與建設均由國土交通部負責管理，若混凝土構造物經查確實是爆炸起因，該部將難辭其咎。