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南韓濟州航空失事原因待釐清 家屬可領回亡者遺體

中央社／ 韓國務安郡31日綜合外電報導
南韓濟州航空波音737-800型客機空難造成179死，當局今天展開罹難者遺體由家屬領回的作業。 法新社
南韓濟州航空波音737-800型客機空難造成179死，當局今天展開罹難者遺體由家屬領回的作業。 法新社

韓國濟州航空波音737-800型客機空難造成179死，當局今天展開罹難者遺體由家屬領回的作業；與此同時，事故調查員正加緊查明失事飛機墜毀和起火的原因。

法新社報導，韓國官員說，包括波音（Boeing）公司在內的美國調查員已抵達位於韓國西南部務安郡的墜機現場，同時韓國當局開始解讀，自燒毀飛機殘骸取回的兩個黑盒子。

在事發地務安機場，調查員和士兵今天分別仔細搜查機身殘骸和機場周邊的田野，而罹難者家屬自29日以來，在機場睡帳篷等待消息至今，對於失事班機乘客的身分辨識作業緩慢，家屬的憤怒與日俱增。

韓國國土交通部長朴庠禹表示：「179名罹難者中，已經有4具遺體完成移交流程，由失去至親的家屬領回安葬。有28具身分已確認及完成解剖的遺體，經家屬同意，我們將於（當地時間）今天下午2時開始允許辦理喪葬事宜。」

另據路透社報導，韓國警察廳表示，截至今天還有5具遺體的身分尚待確認，警方正全力以赴，增派人手和運用快速DNA分析儀，以加快身分辨認工作。

韓國國土交通部說，目前務安機場將繼續關閉至明年元月7日，而韓國境內各家航空公司營運中的波音737-800型客機共計101架，定於明年元月3日完成相關調查。

消防與交通部門官員說，調查員正釐清可能導致機毀人亡的原因，包括調查鳥擊、這架失事飛機操控系統是否有任何的故障、以及飛行員發出求救訊號後沒多久顯然急於試圖迫降等情況。

南韓 機場 濟州航空

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