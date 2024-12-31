濟州航空空難2名生還者都坐後座 專家：不代表後座比較安全
南韓濟州航空班機29日發生179人死亡空難意外，2名空服員坐在艙尾逃過死劫，引起外界好奇，搭機是否坐在後面比較安全？
簡單的說法是機頭受到比較大的衝擊，機尾的衝擊較小，所以相對安全。美國期刊2007年研究發現，全美自1971年開始的20起空難，後座乘客生還率高出40%。8成空難發生在起飛3分鐘後以及降落的8分鐘前。
南韓航空大學飛行訓練中心主任金仁圭表示，難以斷言前座還是後座比較安全，2013年舊金山機場的空難2人死亡，都是後座，因為機尾先著陸。所以，前座和後座哪裡比較安全，難有定論。
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