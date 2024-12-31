快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

消防員還原濟州空難救援過程！機尾傳出求救聲 空姐被壓在金屬櫃下

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓濟州航空29日發生179人罹難的重大空難意外。法新社
南韓濟州航空29日發生179人罹難的重大空難意外。法新社

南韓濟州航空29日發生179人罹難的重大空難意外，全機僅2名坐在機尾的空服員倖存，消防人員還原2人獲救的當下情況，稱他們當時聽到機尾傳來呼救聲，隨後看到33歲男性空服員受傷，是第一位獲救者。而25歲女性空服員則受困倒塌的金屬櫃之下，消防人員使用液壓器具才將她成功救出。

NEWS 1報導，全羅南道消防本部31日指出，當時2名空服員剛好坐在機尾，因為衝撞造成機尾脫落，才得以生還。消防隊在29日上午9時14分，即事故發生的11分鐘後抵達現場。

消防人員回憶道，當時跑道末端冒出熊熊大火，濃煙衝天，所有人迅速靠近因受到撞擊而脫落的機尾。當時機尾入口處已經起火，但內部傳來「救命」的呼救聲，因此救難人員立刻開始初步滅火，隨後進入機尾搜救。

消防人員先是發現33歲的男性空服員受傷並且站立在機尾，因此立刻將他救出，而另一名25歲女空服員則受困於倒塌的金屬櫃之下。當天上午9時23分，救援人員首先將男性空服員帶出。9時50分時，救援隊繼續使用液壓設備抬起金屬櫃，並將女空服員救出。

參與救援的消防隊員回憶，當時女性空服員意識清醒且能與人交談，但男性空服員因受到嚴重衝擊，神情恍惚。事後，男性空服員被送往醫院時，仍對事故過程記憶模糊，醒來後更詢問身旁的人，「我怎麼會在這裡？」

2名受傷空服員目前已經被送往首爾醫院繼續後續治療，目前皆已沒有生命危險。

濟州航空則表示，將會全力支援2名倖存員工，強調會提供所有必要幫助，直到他們完全康復，而在康復後也會根據本人意願協商是否調職。

南韓 機場 消防人員 濟州航空 空難

延伸閱讀

濟州航空空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況：恐衍生2疾患

受濟州航空空難影響 韓媒Dispatch傳暫不爆「元旦情侶」

南韓收炸彈威脅！恐嚇信驚曝「濟州航空空難是我們做的」

女神姊姊是濟州航空空服員！心痛發聲：很悲痛

相關新聞

消防員還原濟州空難救援過程！機尾傳出求救聲 空姐被壓在金屬櫃下

南韓濟州航空29日發生179人罹難的重大空難意外，全機僅2名坐在機尾的空服員倖存，消防人員還原2人獲救的當下情況，稱他們...

濟州航空179死「尋獲660屍塊」！家屬9天後才能領回遺體

南韓濟州航空班機29日發生179人死亡空難意外，搜索至今尋獲約660塊屍塊，數量龐大，儘管當局已加派驗屍官與DNA快速檢...

濟州航空空難掀退票潮 廉價航空憂形象受損

韓國濟州航空表示，在發生釀成179人死亡的空難後，公司正面臨退票潮。航空業觀察人士今天說，低成本航空業日益擔憂廉價航空形...

南韓收炸彈威脅！恐嚇信驚曝「濟州航空空難是我們做的」

南韓濟州航空29日發生179人罹難的空難事故，南韓法務部30日收到威脅信件，對方聲稱是「濟州航空空難」的幕後主使者、「高...

空難調查／失事跑道盡頭水泥牆 挨轟不必要

南韓濟州航空波音客機迫降時，為何沒放下起落架、鳥擊嚴重程度，甚至跑道盡頭為何有堅硬牆面等，接下來皆會是調查重點。

南韓空難 將查所有同型客機

南韓濟州航空一架客機廿九日墜毀全羅南道務安國際機場，一百七十九人罹難，兩人生還。濟州航空另一架同型客機卅日一早從首爾金浦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。