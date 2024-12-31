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濟州航空空難掀退票潮 廉價航空憂形象受損

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
韓國濟州航空表示，在發生釀成179人死亡的空難後，公司正面臨退票潮。路透
韓國濟州航空表示，在發生釀成179人死亡的空難後，公司正面臨退票潮。路透

韓國濟州航空表示，在發生釀成179人死亡的空難後，公司正面臨退票潮。航空業觀察人士今天說，低成本航空業日益擔憂廉價航空形象受損，業內人士也擔心航空旅行需求下滑。

一名不願透露姓名的低成本航空公司幹部向韓聯社表示：「儘管這是單一航空公司發生的事件，但整個業界的氣氛還是很低迷。大家憂心旅行需求將下滑。我們正謹慎觀察局勢。」

另一名業內人士說，在濟州航空發生空難當天，他的公司召開緊急會議，討論潛在衝擊。他說：「這起事件似乎無可避免將影響到我們的營運。」

讓人更加不安的關鍵因素是，發生空難的濟州航空客機為波音（Boeing）B737-800，而這款機型受到韓國低成本航空公司廣泛使用。

濟州航空營運39架波音B737-800，德威航空（T'wayAir）、真航空（Jin Air）與易斯達航空（Easter Jet）各有27架、19架與10架。

韓國濟州航空今天告訴法新社，在濟州航空發生韓國死傷最慘重的空難後，公司正面臨一波機位退訂潮。

濟州航空官員向法新社表示：「從前一天（29日）午夜到今天下午1時，退訂的機票數量來到約6萬8000張。」

濟州航空說，退訂的國內航班機票約3萬3000張，國際航空機票則約3萬4000張。

濟州航空又說，新的訂位量仍保持不變。濟州航空管理支援辦公室負責人宋慶勳（Song Kyung-hoon，音譯）在記者會上說：「鑑於當前情況，退票率比平常略高一些。然而，新的訂位量仍保持穩定。」

知名旅行社也通報，由於空難引發民眾對於航空交通的不安，現已出現大規模取消情況。

韓國規模數一數二大的旅行社向法新社表示：「在我們開門營業的頭一個小時，就至少取消了400件。」

他們說：「還有許多人詢問他們將搭乘的飛機是否為波音737-800，如果是的話，他們希望能夠取消行程。」

一名業界人士表示：「很難把這起事件僅歸咎於飛機機型，但業界擔憂人們對低成本航空與這款機型的偏見可能將加重。」

一些專家指出，這起事件可作為加強安全措施與改善營運實務的一大契機。

全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄顯示，濟州航空發生空難的這架飛機，在過去一週飛了38趟航班。

在29日失事的前一天，這架飛機飛了6條航線，曾停靠馬來西亞沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）、日本長崎、台北、曼谷與韓國務安，中間沒有明顯的休息時間。

密集的航班行程引發各界擔憂，濟州航空可能優先考量營運而不是足夠的維修時間，因此可能損及了安全性。

韓國航空大學（Korea Aerospace University）商業管理學教授李潤徹（Lee Yoon-chul，譯音）說：「疫情期間，航空旅行需求比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發前減少了5到10%，直到最近才恢復。」

「航空公司應該全面檢視他們的營運狀況，以符合過渡時期的空中交通需求反彈，而民眾會擔憂安全程度是否跟之前相同是自然而然的事。」

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