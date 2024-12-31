濟州航空179死「尋獲660屍塊」！家屬9天後才能領回遺體

南韓濟州航空班機29日發生179人死亡空難意外，搜索至今尋獲約660塊屍塊，數量龐大，儘管當局已加派驗屍官與DNA快速檢驗機到場，但遺體破碎嚴重有待縫合，家屬至少還要等待9天才能領回屍體，習俗的「3日葬」也被迫延期。

韓國日報報導，由於爆炸當下衝擊力道過大，當下只有5具遺體是完整的，其他罹難者的遺體全都支離破碎，至今已尋獲660塊屍塊，接下來還需要一一確認身分，再拼湊縫合，最快要等到明年1月8日才能有初步結果。

警方表示，除了5具較為完整的遺體可以交還給罹難者家屬，目前難以保證可以將其他179位罹難者的遺體都以完整狀態交還。不過，考量家屬心情，正考慮是否採取「遺體未完整也提前交還」方案，讓亡者盡快回家，停止煎熬，撫平傷痛。

目前所有罹難者遺體已被臨時安置，179人中僅174人完成身分確認。遇難的2名泰國籍乘客中，有其中1人的遺體已交給家屬，目前在當局的協助下，於光州的一處殯儀館設置靈堂。其餘5人身分不明，有待釐清。

與台灣的頭七習俗不同，南韓喪禮步調快，通常皆為3日葬，包含火化在內，都會於3日內完成。