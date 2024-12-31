南韓收炸彈威脅！恐嚇信驚曝「濟州航空空難是我們做的」

南韓濟州航空29日發生179人罹難的空難事故，南韓法務部30日收到威脅信件，對方聲稱是「濟州航空空難」的幕後主使者、「高威力炸彈將在南韓多個城市爆炸」等。

南韓媒體《首爾經濟日報》報導，南韓法務部30日上午11時35分左右收到一封電子郵件，內容聲稱，他們對濟州航空務安國際機場事故負有責任，同時還威脅「高威力炸彈將於31日夜間在南韓多個城市爆炸」。

警方表示，寄件人名字為「Karasawa Takahiro」，初步認為是日本人。據了解，該名字與去年8月預測南韓多個公共設施遭受炸彈攻擊的電子郵件的寄件者同名。

當時，一名叫唐澤貴宏的日本律師在他的社交網路服務（SNS）上表示自己的資訊可能遭他人盜用，稱「我的名字在未經許可的情況下被使用了。」

首爾地方警察廳網路調查小組研判，可能是同一名犯罪分子所為，因此決定將此次舉報的電子郵件與現有案件一起進行調查。