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空難調查／失事跑道盡頭水泥牆 挨轟不必要

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓濟州航空波音客機迫降時，為何沒放下起落架、鳥擊嚴重程度，甚至跑道盡頭為何有堅硬牆面等，接下來皆會是調查重點。

華爾街日報等外媒卅日報導，事故客機當時在務安國際機場降落時滑出跑道，高速滑行後撞上水泥牆體爆炸，影片顯示飛機觸地時起落架並未放出。降落前塔台警告可能有鳥擊，機師則發出求救訊號。飛安專家說，鳥擊嚴重時恐使兩具發動機都失效以及放起落架的機械癱瘓。

飛安諮詢顧問兼737機師考克斯說，飛機只靠一具發動機仍可正常飛行，通常遇到問題時要按SOP並完成所有檢查步驟，但他們沒這樣做而直接衝向跑道，使他不解當時第二具發動機是否正常運作。若鳥擊造成兩具發動機都失效，機組員可能就沒充分時間能降落飛機。

曾在美國國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）擔任事故調查員的古茲提說，起落架無法放下有備援的步驟與檢查可以因應，「若當時無法放下起落架，為何不繼續先繞飛，將剩餘燃油耗盡？」

分析失事影像的專家們也將矛頭指向機場設施。前機師、南韓新羅大學教授金光一說，影片中飛機迫降後直直撞上一堵牆，但正常情況下，跑道底端不會有這類堅固阻礙，這有違國際飛安標準。機場外圍通常只有很軟的柵欄，不會造成重大損害。該機原本可以滑行至自然停止，不必要的結構令人很遺憾，「就是那座莫名其妙的結構體導致飛機撞上後爆炸起火」。

專家們認為，相關疑問與空難確切原因需好幾個月才能確定，外界不宜妄下定論。南韓有關單位也駁斥外界稱務安機場跑道二八○○公尺太短才造成空難的說法。

南韓 機場 濟州航空

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