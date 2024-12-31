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南韓空難 將查所有同型客機

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導
搜救人員卅日持續在南韓全羅南道務安國際機場的事故客機殘骸附近作業。（路透）
搜救人員卅日持續在南韓全羅南道務安國際機場的事故客機殘骸附近作業。（路透）

南韓濟州航空一架客機廿九日墜毀全羅南道務安國際機場，一百七十九人罹難，兩人生還。濟州航空另一架同型客機卅日一早從首爾金浦國際機場飛往濟州島，也因起落架出現不明問題而折返。南韓國土交通部指出，截至昨天下午，已確定這次空難一百四十六名死者身分。

 國土交通部並說，計畫對該國航空公司所有和失事班機同型的波音737-800現役客機進行特別檢查，共達一○一架，重點為關鍵部件的維護紀錄。失事客機據信有三個起落架未正常運作。

廿七日甫接任代理總統、目前身兼四職的崔相穆，昨天下午赴務安郡弔唁罹難者，他在首爾舉行的災害管理會議說，當務之急是辨認罹難者身分，支援其家屬並治療兩名倖存機組員。並指示官員在最終調查結果出爐前，要透明揭露該事故調查進度並即時知會給罹難者家屬；待事故善後工作結束，將要求國土交通部對整體飛機運作系統做緊急安全檢查，以防空難重演。

罹難者遺體已全數尋獲，許多先放置在機場事故現場的臨時設施，會在辨認死者身分等準備工作結束後移交遺屬。

路透卅日報導，據全球的航空規則，南韓將主導一個對廿九日空難的民間調查小組，並自動納入美國國家運輸安全委員會（NTSB）。NTSB表示，正組成一個美國調查人員小組，包括波音公司和美國聯邦航空總署（FAA），以協助南韓航空當局。

失事班機的飛行記錄器、座艙通話記錄器等兩具黑盒子均已尋獲，但前者外觀似乎有若干受損，不確定其中資料是否充分完好以供分析。該飛行記錄器已運往首爾，待NTSB和波音的人員抵達南韓後開始分析。

南韓 機場 濟州航空

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