南韓空難 將查所有同型客機

南韓濟州航空一架客機廿九日墜毀全羅南道務安國際機場，一百七十九人罹難，兩人生還。濟州航空另一架同型客機卅日一早從首爾金浦國際機場飛往濟州島，也因起落架出現不明問題而折返。南韓國土交通部指出，截至昨天下午，已確定這次空難一百四十六名死者身分。

國土交通部並說，計畫對該國航空公司所有和失事班機同型的波音737-800現役客機進行特別檢查，共達一○一架，重點為關鍵部件的維護紀錄。失事客機據信有三個起落架未正常運作。

廿七日甫接任代理總統、目前身兼四職的崔相穆，昨天下午赴務安郡弔唁罹難者，他在首爾舉行的災害管理會議說，當務之急是辨認罹難者身分，支援其家屬並治療兩名倖存機組員。並指示官員在最終調查結果出爐前，要透明揭露該事故調查進度並即時知會給罹難者家屬；待事故善後工作結束，將要求國土交通部對整體飛機運作系統做緊急安全檢查，以防空難重演。

罹難者遺體已全數尋獲，許多先放置在機場事故現場的臨時設施，會在辨認死者身分等準備工作結束後移交遺屬。

路透卅日報導，據全球的航空規則，南韓將主導一個對廿九日空難的民間調查小組，並自動納入美國國家運輸安全委員會（NTSB）。NTSB表示，正組成一個美國調查人員小組，包括波音公司和美國聯邦航空總署（FAA），以協助南韓航空當局。

失事班機的飛行記錄器、座艙通話記錄器等兩具黑盒子均已尋獲，但前者外觀似乎有若干受損，不確定其中資料是否充分完好以供分析。該飛行記錄器已運往首爾，待NTSB和波音的人員抵達南韓後開始分析。