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濟州航空失事機長飛行時數近7000小時 同事評「技術良好」
南韓濟州航空波音客機29日墜毀在務安國際機場，造成179死2傷。外媒報導，南韓國土交通部指出，該機機長事發當時45歲，累積飛行時數逾6800個小時。
報導指出，該名機長2014年加入濟州航空後，在2019年3月晉升為現職，以機長身分的飛行時數也逾2500小時，據稱被其同事評為飛行技術良好。35歲的副機長則擔任現職1年10個月，總飛行時數約1650個小時。
南韓國土交通部指出，公布失事機師相關資訊是為了防止「機長不符規定」等傳言繼續散播，而其他調查也正進行當中。
失事的濟州航空7C2216班機在當地時間29日上午9時許，在務安國際機場以機腹著陸，隨即脫離跑道撞上機場圍牆。並爆炸起火。事發機場塔台當天上午約8時57分曾向該機發出鳥擊預警，而在8時58分，機長曾發出求救訊號。
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