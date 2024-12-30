快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

聽新聞
0:00 / 0:00

濟州航空失事機長飛行時數近7000小時 同事評「技術良好」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓濟州航空一架波音客機29日在務安國際機場失事，搜救人員30日仍在該機殘骸附近作業。路透
南韓濟州航空一架波音客機29日在務安國際機場失事，搜救人員30日仍在該機殘骸附近作業。路透

南韓濟州航空波音客機29日墜毀在務安國際機場，造成179死2傷。外媒報導，南韓國土交通部指出，該機機長事發當時45歲，累積飛行時數逾6800個小時。

報導指出，該名機長2014年加入濟州航空後，在2019年3月晉升為現職，以機長身分的飛行時數也逾2500小時，據稱被其同事評為飛行技術良好。35歲的副機長則擔任現職1年10個月，總飛行時數約1650個小時。

南韓國土交通部指出，公布失事機師相關資訊是為了防止「機長不符規定」等傳言繼續散播，而其他調查也正進行當中。

失事的濟州航空7C2216班機在當地時間29日上午9時許，在務安國際機場以機腹著陸，隨即脫離跑道撞上機場圍牆。並爆炸起火。事發機場塔台當天上午約8時57分曾向該機發出鳥擊預警，而在8時58分，機長曾發出求救訊號。

南韓 機場 濟州航空

延伸閱讀

濟州航空悲劇…貢茶店經理竟稱「墜機先通知我」遭炎上 韓總公司致歉

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

濟州航空失事…父焦急問兒「明天回來吧？」 一家3口永遠無法已讀

相關新聞

鳥擊可以預防嗎？南韓濟州航空事故，鳥擊問題Q&A

南韓12月29日發生濟州航空7C2216空難，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，成為南韓本土史上最慘重空難。飛機失事過程中曾遭受鳥群捲入引擎的「鳥擊」事件，鳥類對飛安的影響也成為話題，但全案是否能歸因為鳥擊造成，仍待詳細釐清。《轉角國際》編輯採訪台灣生態管理專家、博威野控股份有限公司執行長杜昆盈提供相關解釋。

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

濟州航空失事機長飛行時數近7000小時 同事評「技術良好」

南韓濟州航空波音客機29日墜毀在務安國際機場，造成179死2傷。外媒報導，南韓國土交通部指出，該機機長事發當時45歲，累...

濟州航空悲劇…貢茶店經理竟稱「墜機先通知我」遭炎上 韓總公司致歉

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日客機失事慘案轟動，機上181人除兩名機組人員獲救外全數罹難...

原將搭乘濟州航空失事班機 陸旅客心情沉重：考慮改搭船回國

韓國濟州航空客機昨天發生重大空難，造成179死2傷。有到濟州旅遊的中國遊客表示，因僅剩一家中國大陸的航空公司可以回國，但...

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空7C2216號航班29日在務安國際機場降落時失事，造成機上179人罹難，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。外媒指出，航空專家經常強調「關鍵的11分鐘」，亦即起飛階段的3分鐘和降落前的8分鐘，是飛行中最危險的時段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。