快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

原將搭乘濟州航空失事班機 陸旅客心情沉重：考慮改搭船回國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
發生空難的濟州航空7C2216航班按照原計劃29日上午抵達光州務安機場後，將執行於同日早上11時40分從濟州飛往北京大興的航班。圖／取自封面新聞
發生空難的濟州航空7C2216航班按照原計劃29日上午抵達光州務安機場後，將執行於同日早上11時40分從濟州飛往北京大興的航班。圖／取自封面新聞

韓國濟州航空客機昨天發生重大空難，造成179死2傷。有到濟州旅遊的中國遊客表示，因僅剩一家中國大陸的航空公司可以回國，但機票均已賣完，正考慮改搭船回國。

據封面新聞報導，發生事故的濟州航空7C2216航班按照原計劃29日上午抵達光州務安機場後，將執行於同日早上11時40分從濟州飛往北京大興的航班。

昨日上午在濟州機場等候飛機返回中國大陸的中國遊客沈女士表示對意外感到難以置信，心情沉重。

沈女士表示，她和朋友請了年假到濟州玩，計劃昨天乘坐飛機返回北京，早上9時到機場時，當地工作人員透過翻譯器告訴他們飛機呈現延誤狀態。當時在辦理登機手續的櫃台聚集了很多乘客，大部分都是中國人，大家都問要延誤多久，韓國工作人員遲遲沒有回覆。

沈女士和正在機場候機的乘客之後看到新聞才知道，自己將要乘坐的飛機降落失事，「當時心裡五味雜陳說不出話來」。

沈女士表示，因濟州航空沒有針對航班取消有更多回覆，「目前僅剩一家中國的航空公司可以回國，但是機票已經賣完了，正在考慮坐船回國」。

關於坐船回中國，以仁川港為例，經查閱仁川港國際客輪站網站，仁川有客輪前往丹東、天津、威海、秦皇島等多個中國城市。

北京 南韓 機場 濟州航空

延伸閱讀

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空失事…父焦急問兒「明天回來吧？」 一家3口永遠無法已讀

質疑「濟州航空罹難者生前最後訊息是假的」 型男機長詹姆士遭炎上

相關新聞

鳥擊可以預防嗎？南韓濟州航空事故，鳥擊問題Q&A

南韓12月29日發生濟州航空7C2216空難，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，成為南韓本土史上最慘重空難。飛機失事過程中曾遭受鳥群捲入引擎的「鳥擊」事件，鳥類對飛安的影響也成為話題，但全案是否能歸因為鳥擊造成，仍待詳細釐清。《轉角國際》編輯採訪台灣生態管理專家、博威野控股份有限公司執行長杜昆盈提供相關解釋。

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

鳥擊肇禍？整備疏失？南韓空難事發後24小時初步調查

南韓濟州航空一架小客機，於12月29日上午「著陸失敗」，衝撞務安國際機場跑道石牆，最後爆炸。機上181名乘客，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，是南韓本土史上最慘重的空難。由於機體仍在飛行時，右側引擎受鳥擊而爆炸，降落時起落架亦未啟動，成為目前研判失事的關鍵根據，但機場管制中心（塔台）與機長在降落過程是如何協調而出事，仍有待釐清。

濟州空難跑道末天線設施肇禍？專家指罕用混凝土加重破壞「幾乎犯罪」

南韓濟州航空29日發生重大空難造成179人罹難，國土交通部30日上午舉行事故說明會表示，失事客機先失控衝撞混凝土的方位角...

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空7C2216號航班29日在務安國際機場降落時失事，造成機上179人罹難，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。外媒指出，航空專家經常強調「關鍵的11分鐘」，亦即起飛階段的3分鐘和降落前的8分鐘，是飛行中最危險的時段...

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

南韓濟州航空29日才發生嚴重空難，造成179人喪生，事隔一日，30日又傳出同款波音737-800型客機因起落架故障，起飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。