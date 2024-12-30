濟州航空悲劇…貢茶店經理竟稱「墜機先通知我」遭炎上 韓總公司致歉

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日客機失事慘案轟動，機上181人除兩名機組人員獲救外全數罹難。成立於台灣的茶飲品牌貢茶旗下位於韓國的一間分店卻因不當言論引發爭議，涉事經理為免門市有員工捲入事件或致日後缺勤，傳訊他人要求兼職代班，貢茶韓國公司致歉。

韓國《朝鮮日報》報導，事發貢茶位於韓國大邱的一間分店，有員工在客機失事當日收到經理訊息，其中提及空難，指店內有其他員工計劃假期出遊，還強調若有事發生「在知會你父母前先通知我『找兼職人員』」，他此舉旨在要求這員工兼職代班「以免有人缺勤」。

▼有網友在社交平台痛批經理行為可恥

여러분 공차 대구신세계점 소비하지 맙시다 이게 지금 알바생한테 할 소리임? 어른이 쪽팔리지도 않나진짜 인류애 개떨어지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/wpxjMyZC1R — 애신🕯️ (@dotlsdl) 2024年12月29日

▼貢茶韓國在社交平台發文致歉

貢茶韓國隨後證實，指事件源於旗下門市經理行為失當，現正徹查此事，日後將加強內部管理並舉措防止今後再次發生此類事件，其中還對遇難者家屬與受影響人士表示慰問與同情。涉事門市的店長還寫信致歉，稱「將盡最大努力恢復客戶的信任」。

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文章授權轉載自《香港01》