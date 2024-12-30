快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

聽新聞
0:00 / 0:00

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
消防人員30日持續在濟州航空客機失事現場搜索。歐新社
消防人員30日持續在濟州航空客機失事現場搜索。歐新社

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

韓國日報在29日、30日連續訪問多位消防員，他們一致描述現場「太殘酷了」。尤其飛機墜毀爆炸，屍體嚴重受損。

曾參與2014年世越號打撈的一名資深消防員，難掩心痛表示，時隔10年再遭遇「慘烈場面」。他說，「我無話可說，只能說太可怕了，屍體無法透過臉部和發現地點來辨別，只能透過名單，一一比對指紋確認身分」。

這位消防員也說，還有許多罹難者沒有指紋了，只能用利用DNA比對找出身分。

釜山地方航空管理局局長李振哲（音譯）30日凌晨在機場進行簡報表示，「幾乎沒有完整的屍體，許多肢體軀幹遭到破壞，很難拼在一起」。

報導指出，事故發生後，當地約500名消防人員立刻出動現場，耗費10小時尋找生還者和挖掘罹難者。

上述消防員說：「我不能好好休息，不能好好吃飯，目睹那個場面，我絕對做不到。」

另一位消防員聲音沙啞地說：「那場面真是毀滅性的，飛機殘骸和燃料都噴灑一地。」

罹難者中有很多當地人，而部署現場的消防部門很多也是全羅南道木浦人，其中不乏消防員認識的熟人或鄰居，這些隊員都很痛苦，一邊負責工作，一邊承受失去友人的痛苦。

濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，一大片殘骸散落現場。法新社
濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，一大片殘骸散落現場。法新社
濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，艙內座椅彈飛，散落在外。法新社
濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，艙內座椅彈飛，散落在外。法新社

南韓 機場 濟州航空

延伸閱讀

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

濟州航空失事179死…父焦急問兒「明天回來吧？」 一家3口全未讀

質疑「濟州航空罹難者生前最後訊息是假的」 型男機長詹姆士遭炎上

濟州航空失事⋯醫憶37年前「南非空難奪2至親」 分享走出陰霾3建議

相關新聞

鳥擊可以預防嗎？南韓濟州航空事故，鳥擊問題Q&A

南韓12月29日發生濟州航空7C2216空難，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，成為南韓本土史上最慘重空難。飛機失事過程中曾遭受鳥群捲入引擎的「鳥擊」事件，鳥類對飛安的影響也成為話題，但全案是否能歸因為鳥擊造成，仍待詳細釐清。《轉角國際》編輯採訪台灣生態管理專家、博威野控股份有限公司執行長杜昆盈提供相關解釋。

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

鳥擊肇禍？整備疏失？南韓空難事發後24小時初步調查

南韓濟州航空一架小客機，於12月29日上午「著陸失敗」，衝撞務安國際機場跑道石牆，最後爆炸。機上181名乘客，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，是南韓本土史上最慘重的空難。由於機體仍在飛行時，右側引擎受鳥擊而爆炸，降落時起落架亦未啟動，成為目前研判失事的關鍵根據，但機場管制中心（塔台）與機長在降落過程是如何協調而出事，仍有待釐清。

濟州空難跑道末天線設施肇禍？專家指罕用混凝土加重破壞「幾乎犯罪」

南韓濟州航空29日發生重大空難造成179人罹難，國土交通部30日上午舉行事故說明會表示，失事客機先失控衝撞混凝土的方位角...

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空7C2216號航班29日在務安國際機場降落時失事，造成機上179人罹難，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。外媒指出，航空專家經常強調「關鍵的11分鐘」，亦即起飛階段的3分鐘和降落前的8分鐘，是飛行中最危險的時段...

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

南韓濟州航空29日才發生嚴重空難，造成179人喪生，事隔一日，30日又傳出同款波音737-800型客機因起落架故障，起飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。