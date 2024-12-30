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濟州航空失事…父焦急問兒「明天回來吧？」 一家3口永遠無法已讀

香港01／ 莊勁菲
南韓務安體育中心聯合紀念壇上，一名哀悼者為29日濟州航空失事的遇難者哭泣。 圖／歐新社
南韓務安體育中心聯合紀念壇上，一名哀悼者為29日濟州航空失事的遇難者哭泣。 圖／歐新社

濟州航空（Jeju Air）一架載有181人、從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安（무안，Muan）的客機周日（12月29日）抵達時發生意外，造成179人死亡。當天有位韓國父親看到消息後，忙用手機傳簡訊到家族群組，問其是否周一才由泰國回來，豈料無人回應。

韓國《京鄉新聞》（경향신문）報導，一名高姓老翁看到飛機失事新聞後，到社交平台發訊息詢問兒子：「你們是明天回來，不是今天對吧？」發出後卻一直顯示未讀。

原來老翁的兒子、媳婦和4歲的孫子一家3口前往泰國曼谷度過聖誕假，途中傳回許多旅行相片。不料卻在回國途中遇上航班事故，意外身亡，令高先生悲痛萬分。老翁表示，兒子非常體貼和善良，卻遇此噩耗，令他如鯁在喉。

另有一名遇難者家屬金先生，他的妻子和女兒也是前往曼谷旅遊。上周四母女倆還與動物園的白老虎合影，當時金先生發訊息祝妻女玩得愉快，只得到妻子回了一句「嗯。」結果成為兩人最後的談話。

當局證實機上179人全部遇難，只有1男1女兩名機組人員獲救。韓國全羅南道務安地區近日舉辦祭祀和悼念大會，許多市民前去吊唁罹難的客機乘客。

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濟州空難｜經理「如墜機先通知我找人頂班」遭炎上　貢茶韓國致歉

韓國濟州航空墜機「雀鳥撞擊非失事主因」？專家提四大疑點待查

文章授權轉載自《香港01》

南韓 機場 濟州航空

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