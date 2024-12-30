唯二泰國旅客！22歲女大生夢想當空服員 即將畢業卻命喪濟州航空空難
南韓濟州航空29日發生重大空難，全機僅2名機組人員獲救，其餘179人皆罹難，其中包含2名泰國籍旅客，現在已經確認分別是45歲婦女瓊拉克（Jongluk Doungmanee）與22歲的女大生詩麗通（Sirithon Chaue）。
曼谷郵報引述泰國駐韓大使塔尼（Tanee Sangrat）指出，瓊拉克嫁給南韓丈夫育有2名子女，並居在全羅南道羅州務農，事發前與丈夫回娘家探親2周，隨後先生先行獨自返韓，她則不幸搭上死亡班機。
至於詩麗通則是就讀曼谷一所大學航空管理系大四生，她的夢想是成為空服員，原本是前往南韓探望再婚後定居南韓10年多的母親，只差3個月就要畢業的她，最後卻命喪空難。
泰國總理貝東丹對此在X聲明向遺屬及傷者致哀，指示外交部迅速向本國罹難者家屬提供協助。
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