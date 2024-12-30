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「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

聯合新聞網／ 綜合報導
12月29日韓國濟州航空失事造成179人罹難，外媒指出，有80%的空難都發生在「魔鬼11分鐘」。 歐新社
12月29日韓國濟州航空失事造成179人罹難，外媒指出，有80%的空難都發生在「魔鬼11分鐘」。 歐新社

濟州航空7C2216號航班29日在務安國際機場降落時失事，造成機上179人罹難，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。外媒指出，航空專家經常強調「關鍵的11分鐘」，亦即起飛階段的3分鐘和降落前的8分鐘，是飛行中最危險的時段，此次濟州航空​​事故就屬於此類。

根據韓聯社報導，當地時間上午9點出頭，濟州航空客機在塔台發出鳥擊警告後，降落時僅靠著機腹在跑道上滑行，隨後衝出跑道撞上混凝土牆爆炸。韓國國土交通部官員表示，機上兩個黑盒子的其中一個部分損壞，恐拖慢釐清事故原因的分析工作。

事故原因雖有待釐清，有韓媒指出，這次的空難事故是在「關鍵的11分鐘 （Critical 11 Minutes）」內，外媒報導數據顯示，有80%的空難都發生在起飛階段的3分鐘，以及落地前8分鐘。因此關鍵11分鐘又被航空業認為是最危險的「魔鬼11分鐘」。

至於為何事故頻發於這11分鐘，主因是飛機飛行高度較低，位於0至3000公尺的空間段是對流層最稠密的地方，大氣條件最不穩定，容易受到地面強烈下沉氣流、瞬間大風、雷電或冰雹等惡劣天氣的影響，進而干擾飛機的正常運行。此外，在這魔鬼11分鐘內，飛機低空飛行遭遇鳥群撞擊的機率也非常大。

而乘客在這11分鐘內應該怎麼做？有網友在Threads上整理，包括保持清醒、穿好鞋子，避免不必要的走動或開啟行李艙，正確緊扣安全帶、座椅調直等，才能在發生意外時，減少傷害，增加逃難空間，同時留意逃生出口位置和氧氣面罩的使用方法，如果真的發生意外時也需配合機組人員指示。

南韓 濟州航空 空難 鳥擊

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