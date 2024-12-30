濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」
南韓濟州航空29日早上發生嚴重空難，客機在務安國際機場機腹著陸後，失控撞上外牆爆炸，造成179人死亡，僅2名機組人員生還，失事原因正在調查當中。由於死傷慘重，也釀民眾恐慌，有網友分享了2024全球最安全航空名單，其中台灣有一家航空擠進了前20名。
據報導，知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2024年前25家最安全航空公司排名」，2024年全球航空安全評比，冠軍由紐西蘭航空奪冠，第2名澳洲航空，第3名是維珍澳洲航空。第4名至第10名依序是阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空和阿拉斯加航空。
第11名至第25名則分別是，北歐航空、大韓航空、新加坡航空、 長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、 夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。其中長榮航空排名14名，也成為台灣唯一入榜的航空。
有網友也在社群平台「threads」列出名單引發討論，不少人表示「我不知道有沒有公信力，但長榮不管怎樣一定會上，無庸置疑」、「長榮是最棒的，出國一定要搭長榮」、「長榮的標準比其他國內航空還要高是真的！聽很多裡面的人講過！飛安這一塊他們是盯非常緊的」、「長榮真的品質保證」。
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