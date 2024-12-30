快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空拿下第14名，也是台灣唯一入榜的航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮航空拿下第14名，也是台灣唯一入榜的航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

南韓濟州航空29日早上發生嚴重空難，客機在務安國際機場機腹著陸後，失控撞上外牆爆炸，造成179人死亡，僅2名機組人員生還，失事原因正在調查當中。由於死傷慘重，也釀民眾恐慌，有網友分享了2024全球最安全航空名單，其中台灣有一家航空擠進了前20名。

報導，知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2024年前25家最安全航空公司排名」，2024年全球航空安全評比，冠軍由紐西蘭航空奪冠，第2名澳洲航空，第3名是維珍澳洲航空。第4名至第10名依序是阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空和阿拉斯加航空。

第11名至第25名則分別是，北歐航空、大韓航空、新加坡航空、 長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、 夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。其中長榮航空排名14名，也成為台灣唯一入榜的航空。

有網友也在社群平台「threads」列出名單引發討論，不少人表示「我不知道有沒有公信力，但長榮不管怎樣一定會上，無庸置疑」、「長榮是最棒的，出國一定要搭長榮」、「長榮的標準比其他國內航空還要高是真的！聽很多裡面的人講過！飛安這一塊他們是盯非常緊的」、「長榮真的品質保證」。

南韓 機場 濟州航空

延伸閱讀

質疑「濟州航空罹難者生前最後訊息是假的」 型男機長詹姆士遭炎上

濟州航空失事⋯醫憶37年前「南非空難奪2至親」 分享走出陰霾3建議

「媽媽我愛妳」濟州航空罹難者最後訊息惹鼻酸 韓網流傳曾開放打電話

起亞虎經理全家都在濟州航空班機上！李多慧心痛發聲

相關新聞

鳥擊可以預防嗎？南韓濟州航空事故，鳥擊問題Q&A

南韓12月29日發生濟州航空7C2216空難，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，成為南韓本土史上最慘重空難。飛機失事過程中曾遭受鳥群捲入引擎的「鳥擊」事件，鳥類對飛安的影響也成為話題，但全案是否能歸因為鳥擊造成，仍待詳細釐清。《轉角國際》編輯採訪台灣生態管理專家、博威野控股份有限公司執行長杜昆盈提供相關解釋。

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

鳥擊肇禍？整備疏失？南韓空難事發後24小時初步調查

南韓濟州航空一架小客機，於12月29日上午「著陸失敗」，衝撞務安國際機場跑道石牆，最後爆炸。機上181名乘客，僅2名乘務員生還，其他179人全數罹難，是南韓本土史上最慘重的空難。由於機體仍在飛行時，右側引擎受鳥擊而爆炸，降落時起落架亦未啟動，成為目前研判失事的關鍵根據，但機場管制中心（塔台）與機長在降落過程是如何協調而出事，仍有待釐清。

濟州空難跑道末天線設施肇禍？專家指罕用混凝土加重破壞「幾乎犯罪」

南韓濟州航空29日發生重大空難造成179人罹難，國土交通部30日上午舉行事故說明會表示，失事客機先失控衝撞混凝土的方位角...

「魔鬼11分鐘」釀80%空難！外媒曝搭機最危險時段 濟州航空也逃不過

濟州航空7C2216號航班29日在務安國際機場降落時失事，造成機上179人罹難，是韓國境內歷來死亡數最多的空難。外媒指出，航空專家經常強調「關鍵的11分鐘」，亦即起飛階段的3分鐘和降落前的8分鐘，是飛行中最危險的時段...

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

南韓濟州航空29日才發生嚴重空難，造成179人喪生，事隔一日，30日又傳出同款波音737-800型客機因起落架故障，起飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。