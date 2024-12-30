波音流年不利 年終濟州航空空難再補一槍
對於美國航空巨擘波音（Boeing）來說，今年流年不利，歷經機械工人大罷工、最暢銷機款涉及安全問題、股價大跌30%後，到了年終，南韓濟州航空發生重大空難，出事的是一架波音737-800型客機，讓波音再度受挫，儘管這次事故可能與製造無關。
濟州航空周日空難造成179人罹難、僅兩人獲救，墜機原因還在調查中——目前兩個黑盒子均已尋獲，其中一個受損，解讀可能需要時間——但出事班機機齡超過15年，很可能已完成D級大檢修並更換過起落架，航空專家迅速將這起事故與波音之前的安全問題區隔開來。
現在擔任顧問的前達美航空（Delta Air Lines）首席飛行員Alan Price認為，不宜將周日空難與發生於2018和2019年、兩起涉及波音737 Max的致命事故相提並論。他說，在南韓墜毀的波音737-800，已證明是安全可靠的機種，「與Max不同」。737 Max今年1月在飛行途中掉落一扇艙門，引發外界質疑。
波音數十年來一直是美國製造業巨擘之一，但過去一年間問題層出不窮，嚴重拖累股價，在11月中觸及52周低點後好不容易開始回升，使今年跌幅縮減至略超過30%。
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