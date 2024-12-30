赴泰慶祝80大壽歸國搭上濟州航空死亡航班！南韓一家9口全數罹難

南韓濟州航空29日發生重大空難，全機179人喪生、僅2名機組人員生還，而乘客中年紀最大的是一名住在全羅南道靈光郡的80歲老翁，他與其他8名家人去泰國慶祝80大壽，返國卻遭遇死劫，一家9口悉數罹難。

朝鮮日報報導，這名老翁和3名子女定居靈光郡郡南部，另外5名親人則住在不同地方，彼此為了慶祝老翁80大壽，揪團前往泰國遊玩，卻在返程遭遇空難，一家9口無人生還。

另外，機上還有許多前、現任公務員，有居住和順郡的3名現任、5名退休公務員組團旅行，還有木浦市和潭陽郡共3名姊妹檔公務員、高中兄弟檔、全羅南道教育廳5名公務員等。

報導指出，光州某間旅行社的曼谷耶誕旅遊團也搭上死亡航班，他們在25日晚間8時50分從務安機場飛往曼谷，29日上午返回，失事班機上有許多都是家庭、朋友結伴旅行的乘客。