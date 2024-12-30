「媽媽我愛妳」濟州航空罹難者最後訊息惹鼻酸 韓網流傳曾開放打電話

濟州航空（Jeju Air）一架由泰國曼谷起飛、編號7C2216的波音客機，12月29日在韓國當地時間上午9點多降落全羅南道的務安機場時發生嚴重空難，造成全機179人罹難、僅2名機組人員生還。消息一出引發國際關注，社群也傳出罹難者在墜機前傳給家人的短訊，韓網猜測墜機前機上有廣播讓所有人打最後一通電話。

一名網友在Threads發文貼出一張KakaoTalk（韓國通訊軟體）的訊息截圖，並表示「又一位遇難者最後的短信公開」，短訊在早上9點發出，內容寫道「媽，飛機好像被鳥卡住了，無法降落。（機組）突然讓打電話。」在對方未回覆後又傳了一則「沒有接通，所以發KakaoTalk。媽媽，我愛妳」。

對話曝光後讓不少網友感到鼻酸，紛紛留言「簡短3句話看了心很痛」、「看哭了」、「看到這些訊息，讓我想起當年世越號那群學生們的短信…」、「不知道有多害怕」、「跟另一位遇難者時間線都一樣是早上9點，韓網猜測廣播讓所有人打了最後一通電話」、「這個媽媽得知的那一瞬間應該會崩潰吧」、「不能想像沒接到最後一通電話會有多自責…」，不過也有網友質疑圖片的真實性，「看起來很可能是假造的」、「不要開這種玩笑」、「向塔台發Mayday的2分鐘後就出事了，在如此緊迫的瞬間有可能開手機打給家人嗎」。

根據韓媒News1報導，韓網流傳「機長讓我打開手機打電話」是未經證實的傳聞。不過News1同時也拍下另一名罹難者家屬的手機短訊截圖，當天上午9時，一名乘客發短訊給家人：「鳥被（飛機）機翼夾住，無法降落」，接著該乘客被家人問到「從什麼時候開始這樣」時，9:01回覆「剛才」、「我該留遺言嗎」，之後未再傳訊。