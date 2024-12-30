濟州空難泰籍女性給孝親費戲言成讖 老父：沒想到要用這錢為她辦葬禮
南韓濟州航空的嚴重事故造成179人死亡，機上兩名外籍旅客都來自泰國。一位泰籍罹難者父親接受泰國媒體採訪時，難過地說，女兒出發前交給他1萬泰銖（約台幣10256元），戲稱未來幫她辦火葬用，沒想到一語成讖。
日本每日新聞引用泰媒報導，罹難者之一是來自泰國東北部烏隆他尼府的45歲女性。她的父親悲嘆，「女兒最後給我的那筆錢，竟然要用來舉辦她的葬禮」。這名女性叫瓊拉克。
77歲的父親表示，事故發生後，他接到在海外工作的其他孩子通知，告訴她么女搭上失事航班。他說：「這種事以前只在新聞中聽說過。這打擊太大，眼淚都哭乾了。」
瓊拉克在南韓工作約7年，一年只回泰國一次。這次她在12月初與韓籍丈夫一同返鄉，丈夫提前幾天返韓，她則在29日搭上死亡航班。出發前，瓊拉克將1萬泰銖交給父親，說：「未來可以用來替我火葬。」父親含淚表示：「沒想到真的要用這筆錢為女兒舉辦葬禮。我只希望能將她的遺體帶回泰國，最後再見她一面。」
泰國媒體報導，另一名泰籍旅者是一名22歲的大學生，住在曼谷。當時，他正準備前往南韓探望在那裡工作的母親。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言