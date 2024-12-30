濟州空難跑道末天線設施肇禍？專家指罕用混凝土加重破壞「幾乎犯罪」

南韓濟州航空29日發生重大空難造成179人罹難，國土交通部30日上午舉行事故說明會表示，失事客機先失控衝撞混凝土的方位角設施，即混凝土基座及上方定位天線，接著又撞上外牆，等於二次撞擊，而混凝土結構會造成更嚴重損壞，現在外界質疑這項結構可能違規。

首爾新聞報導，國土安全部航空政策室主任朱鍾原（音譯）表示，務安國際機場在距離跑道末端安全區外約251公尺處設置方位角設施，失事客機在降落後先撞上方位角設施，接著衝撞外牆，飛機斷成兩截。

方位角設施是協助飛機進入跑道的定位天線設施。

報導指出，這種方位角設施採用混凝土突出結構而非金屬模板製成非常罕見，有人認為可能違反南韓國內法規和國際民用航空組織（ICAO）與美國聯邦航空管理局（FAA）等國際法規。

南韓SBS引述一位不願具名的現職機長表示，「我去過很多機場，但這種結構還是第一次見到。即使想要把天線設置得高一點，也不需要蓋混凝土牆」。

天空新聞網報導，英國皇家空軍航空專家勒蒙特（David Learmount）受訪指出，跑道末端的方位系統支撐結構是這場災難的「決定性因素」，更稱「這個結構沒有任何理由存在那裡，我認為設置在那裡幾乎是犯罪」。

針對方位角設施問題，朱鍾原回應，這種設施不能隨意安裝，有相關規定，將密切調查與事故的關係。

朱鍾原也透露，南韓麗水和青州機場也有混凝土結構的方位角設施。