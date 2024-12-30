濟州航空事故班機襟翼也未放 專家：處飛行狀態

韓國濟州航空昨天降落時衝出跑道撞護欄起火，釀重大死傷。專家表示，飛機不但起落架沒放下，襟翼也沒有處於著陸時的展開狀態，代表「這架飛機基本上還處於飛行狀態」。

韓國濟州航空一架載有175名乘客及6名機組員的班機29日上午從泰國曼谷起飛，卻在降落韓國務安國際機場時衝出跑道，撞向機場圍牆爆炸起火，截至昨晚共造成179人死亡，僅2人生還，是韓國近30年來最嚴重的空難。

「紐約時報」（The New York Times）報導，澳洲航空諮詢公司航空專案（Aviation Projects）總經理唐金（Keith Tonkin）看過事故影片後表示，飛機起落架似乎沒有放下，襟翼顯然也沒有啟動著陸時應展開的狀態。

他說，「這架飛機基本上還處於飛行狀態」，代表飛機的飛行速度可能「比正常降落時的速度要快得多」。

此外，根據航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，事故航班2天前從韓國濟州島飛往中國北京途中，曾因機上發生緊急醫療狀況被迫改道飛往韓國首爾，但無關技術問題。

隨後，這架飛機又執飛10架次航班，遍及韓國、馬來西亞、日本、中國、泰國等地，而在這起事故發生之前，這架飛機28日晚間才剛執飛完台灣桃園國際機場至務安國際機場的航線。

韓國當地媒體報導，2021年濟州航空曾因一架飛機在出現狀況後仍繼續執飛而遭韓國當局調查。

「韓國前鋒日報」（Korea Herald）報導，該班飛機當時在著陸時，有一側機翼尖端受損，但機組人員並未注意到並讓飛機再次起飛。