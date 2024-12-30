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濟州航空失事179死 韓代理總統下令緊急飛安檢查

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

韓國代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）今天下令，一旦濟州航空（JejuAir）事故的善後工作完成，將對全國航空運作系統進行緊急安全檢查。

路透社報導，韓國昨天發生境內最嚴重空難，濟州航空7C2216號班機以機腹著陸並滑出跑道末端，撞上務安（Muan）國際機場圍牆引起爆炸，共179人喪命，2人死裡逃生。

崔相穆在首爾舉行的災難管理會議上表示，目前首要任務是確定罹難者身分、支持罹難者家屬，以及治療兩名空難生還者，為此不惜投入所有資源。

崔相穆也說：「即使在最終結果出來前，我們也要求官員透明公開事故調查過程，及時通知罹難者家屬。」

崔相穆指出：「事故善後工作完成後，將要求國土交通部對整個飛機運作系統進行緊急安全檢查，防止事故再次發生。」

濟州航空7C2216號班機是從泰國首都曼谷起飛，機上載有175名乘客與6名機組人員。這架飛機昨天上午9時許試圖迫降在韓國南部的務安國際機場。事故中倖存的2名機組員正因傷接受治療。

消防官員表示，調查人員正在調查鳥擊與天候情況是否為事故可能因素。專家表示有許多問題仍待釐清，包括飛機速度為何如此之快，以及當飛機在跑道滑行最終撞上圍牆時，起落架為何沒有放下。

南韓 機場 濟州航空

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