快訊

馬英九為何在寒冬第3度訪陸？揭陸關鍵時間下手玄機

更裁後第2位交保…應曉薇籌到3千萬保金 律師抵達替她辦保

濟州航空失事空難倖存者 33歲男空服員恐全身癱瘓

濟州空難罹難者父親鼓起勇氣認屍…我試圖相信她沒經歷太多痛楚

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，不少罹難者面容難以辨視。路透
南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，不少罹難者面容難以辨視。路透

「如果她的遺容太慘烈，我怕那畫面會一直留在腦海裡，坦白說我不敢看。」30日清晨在務安機場前徘徊的全濟榮（69歲）對南韓記者說出，猶豫是否看女兒最後一面的心情。濟州航空7C2216航班事故，多數罹難者與家人或朋友在耶誕節期間從泰國曼谷旅行回來，不幸遇難。全濟榮的女兒唯一樂趣就是旅行。

韓民族報報導，全濟榮46歲的女兒是一名房地產業者，她搭乘的從曼谷出發的濟州航空班機於昨天早上9時3分陷入火海。「我很害怕她被燒傷。」清晨，與兒子和女婿一同確認女兒遺體。

全先生發現，女兒身上沒有被燒傷的痕跡，但額頭明顯凹陷，「應該是飛機解體時被拋出去的。真的很慘烈。不過她的遺體相對完整，這讓我試著相信，她沒有經歷太多痛苦就離開了」。

在機場等待搭乘巴士前往臨時安置遺體的機棚時，家屬們腳步沉重。他們既渴望早日見到親人，又害怕面對親人的遺容。親自確認姑母遺體的A，哽咽著說：「我們靠肉眼確認了，但遺體損壞非常嚴重。」他的姑母與5名同鄉朋友一同慶祝花甲之年，出遊後在回程遇難。

家屬已採集DNA進行更準確的身份確認，但確認遺體後要等待後續殯葬程序。「我們只能等待警方完成檢查、法醫鑑定等法律程序，才能領回遺體。」

另一位家屬B的哥哥與19歲、17歲的兩個姪子一起踏上「男人們的旅行」，再也無法回來。「女兒和嫂子沒去，只有他們幾個男生去了。大兒子剛進大學。」B說，哥哥的身份已確認，兩位姪子的身份仍未能確認。即便確認了哥哥的遺體，卻無法辨認面容。

他說，「透過指紋鑑定確認，但想依面容辨認是誰，完全不可能，只能根據體型和輪廓來判斷。」他補充，「嫂子不忍心確認，最後是母親親自確認的。」B某說完，眼中泛起淚光。

南韓 機場 濟州航空

延伸閱讀

濟州航空空難 中國遊客：心情沉重考慮坐船回國

濟州航空失事…松機跑道短恐更致命？網喊別怕：關鍵安全系統務安正好停用

濟州航空空難179人罹難 愛莉莎莎曝「躲過一劫」挨轟：飛機失事也蹭

濟州航空波音客機失事 丹妮婊姐狂譙「737往死裡罵了2年」

相關新聞

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

南韓濟州航空29日才發生嚴重空難，造成179人喪生，事隔一日，30日又傳出同款波音737-800型客機因起落架故障，起飛...

濟州航空全機僅2人生還 韓媒指該機型無放油功能致大火

南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，部分專家指客機重飛過程中沒有放油，以致剩餘燃油在撞擊外牆後，引發大火。南韓...

濟州航空失事 空難倖存者33歲男空服員恐全身癱瘓

南韓濟州航空一架波音客機昨天上午在務安國際機場機腹著陸，衝撞機場圍牆爆炸，機上181人僅2名空服員獲救。南韓中央日...

濟州航空179死僅5名驗屍官！屍檢速度慢 家屬痛哭離不開傷心地

南韓濟州航空29日發生嚴重空難，造成全機179人罹難、僅2名機組人員生還。根據南韓國土交通部30日消息，目前已確認140...

濟州空難罹難者父親鼓起勇氣認屍…我試圖相信她沒經歷太多痛楚

「如果她的遺容太慘烈，我怕那畫面會一直留在腦海裡，坦白說我不敢看。」30日清晨在務安機場前徘徊的全濟榮（69歲）對南韓記...

濟州航空一度重挫16% 今又傳有客機因起落架故障返航

濟州航空周一股價一度重挫16%，跌到歷史谷底，該公司昨天一架航班失事，造成南韓史上最嚴重空難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。