濟州空難罹難者父親鼓起勇氣認屍…我試圖相信她沒經歷太多痛楚

「如果她的遺容太慘烈，我怕那畫面會一直留在腦海裡，坦白說我不敢看。」30日清晨在務安機場前徘徊的全濟榮（69歲）對南韓記者說出，猶豫是否看女兒最後一面的心情。濟州航空7C2216航班事故，多數罹難者與家人或朋友在耶誕節期間從泰國曼谷旅行回來，不幸遇難。全濟榮的女兒唯一樂趣就是旅行。

韓民族報報導，全濟榮46歲的女兒是一名房地產業者，她搭乘的從曼谷出發的濟州航空班機於昨天早上9時3分陷入火海。「我很害怕她被燒傷。」清晨，與兒子和女婿一同確認女兒遺體。

全先生發現，女兒身上沒有被燒傷的痕跡，但額頭明顯凹陷，「應該是飛機解體時被拋出去的。真的很慘烈。不過她的遺體相對完整，這讓我試著相信，她沒有經歷太多痛苦就離開了」。

在機場等待搭乘巴士前往臨時安置遺體的機棚時，家屬們腳步沉重。他們既渴望早日見到親人，又害怕面對親人的遺容。親自確認姑母遺體的A，哽咽著說：「我們靠肉眼確認了，但遺體損壞非常嚴重。」他的姑母與5名同鄉朋友一同慶祝花甲之年，出遊後在回程遇難。

家屬已採集DNA進行更準確的身份確認，但確認遺體後要等待後續殯葬程序。「我們只能等待警方完成檢查、法醫鑑定等法律程序，才能領回遺體。」

另一位家屬B的哥哥與19歲、17歲的兩個姪子一起踏上「男人們的旅行」，再也無法回來。「女兒和嫂子沒去，只有他們幾個男生去了。大兒子剛進大學。」B說，哥哥的身份已確認，兩位姪子的身份仍未能確認。即便確認了哥哥的遺體，卻無法辨認面容。

他說，「透過指紋鑑定確認，但想依面容辨認是誰，完全不可能，只能根據體型和輪廓來判斷。」他補充，「嫂子不忍心確認，最後是母親親自確認的。」B某說完，眼中泛起淚光。