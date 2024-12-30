濟州航空空難 中國遊客：心情沉重考慮坐船回國

韓國濟州航空客機昨天發生重大空難，造成179死2傷。據陸媒報導，有到濟州旅遊的中國遊客表示對意外難以置信，因僅剩一家中國的航空公司可以回國，但機票已賣完，正考慮坐船回國。

韓國濟州航空載有181人的7C2216客機29日發生空難，其中179人罹難、僅2人生還。

據中國媒體封面新聞及快科技29日報導，發生事故的濟州航空7C2216航班按照原計劃29日上午抵達光州務安後，將執行於同日早上11時40分從濟州飛往北京大興的航班。

昨日早上在濟州機場等候飛機回國的中國遊客沈女士表示對意外感到難以置信，心情沉重。

沈女士表示，她和朋友請了年假到濟州玩，計劃昨天乘坐飛機返回北京，早上9時到機場時，當地工作人員透過翻譯器告訴他們飛機呈現延誤狀態。當時在辦理登機手續的櫃台聚集了很多乘客，大部分都是中國人，大家都問要延誤多久，韓國工作人員遲遲沒有回覆。

沈女士和正在機場候機的乘客之後看到新聞才知道，自己將要乘坐的飛機降落失事，「當時心裡五味雜陳說不出話來」。

沈女士表示，因濟州航空沒有針對航班取消有更多回覆，「目前僅剩一家中國的航空公司可以回國，但是機票已經賣完了，正在考慮坐船回國」。