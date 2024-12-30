濟州航空全機僅2人生還 韓媒指該機型無放油功能致大火

南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，部分專家指客機重飛過程中沒有放油，以致剩餘燃油在撞擊外牆後，引發大火。南韓中央日報報導，事故的波音737機型原廠設計就沒有可在空中放油的釋放燃油（Fuel Dumping）功能。

報導指航空燃油的燃點比普通汽油的溫度高，但一旦著火，火勢就會更強。因此如果丟棄燃油，火災規模可能會縮小，減少人員傷亡。另外，飛機有最大允許著陸重量，如果緊急著陸，為達此重量，須將燃油強行噴灑向空中。

但事故客機從製造開始就沒有該功能。 因此，在緊急情況下，必須繼續在同一區上空盤旋，自然消耗燃油。但據推測，此次事故若有發動機異常等多重緊急情況加在一起，機長沒有足夠時間去燒掉燃油。

報導引述南韓廉航業界人士說，據他所知，波音737最初沒有燃油釋放功能，空中巴士330則在簽約時可以選擇要不要追加這項功能。