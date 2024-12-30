濟州航空失事 空難倖存者33歲男空服員恐全身癱瘓

南韓濟州航空一架波音客機昨天上午在務安國際機場機腹著陸，衝撞機場圍牆爆炸，機上181人僅2名空服員獲救。南韓中央日報報導，倖存的33歲李姓男空服員可能有全身癱瘓等後遺症。

中央日報轉述院方的消息，指李姓空服員對事故經過，表示「醒來以後發現自己已經獲救」。他在事故後，先被送往木浦韓國醫院，晚間再轉至梨大首爾醫院。院長朱雄（音譯）在昨晚的記者會表示，考慮到可能的心理創傷及不利於恢復等因素，沒有詳細詢問傷者關於事故時的具體情況。外界關心他是否失憶症狀，朱雄解釋，目前和他溝通完全沒問題，不能確定有沒有失憶。

他指出，傷者可能全身癱瘓等後遺症，正在加護病房治療。也計畫與精神科合作，提供心理治療。