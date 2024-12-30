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濟州航空一度重挫16% 今又傳有客機因起落架故障返航
濟州航空周一股價一度重挫16%，跌到歷史谷底，該公司昨天一架航班失事，造成南韓史上最嚴重空難。
濟州航空母公司AK Holdings股價也崩跌12%，至2010年以來最低。三星海事火災保險下跌2.1%，該公司和另外四家公司是周日濟州航空失事飛機的保險公司。
濟州航空一架波音737-800型客機，昨天上午約9時3分（台灣時間同日上午約9時3分）在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上181名乘客及機組員有179人罹難，僅一男一女共兩名機組員生還。
韓聯社報導，濟州航空同機型另一架客機因起落架故障返航。這架客機當地時間周一06:37從金浦機場起飛後，立即發現起落架有問題，機上161名乘客的飛機安全返回機場。
同時，因應總理韓德洙遭到彈劾，南韓金融、外匯市場波動加劇，南韓政府、央行和金融監管機構今天（周一）發布聯合聲明說，將24小時密切監控金融市場，並儘最大努力保持金融和外匯市場的穩定。
南韓股市開低走高，Kospi指數目前上漲0.7%，但今年來下跌8.8%，是亞洲表現最差的股市；韓元變動不大不大，報1,470.49。
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