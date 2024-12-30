濟州航空179死空難…公司稱向Axa XL投保額10億美元 補償方面不存在問題

濟州航空（Jeju Air）一班由泰國曼谷起飛、編號7C2216的波音客機，12月29日在韓國當地時間上午9時許降落時墜毀，地點為全羅南道的務安機場。

機上除兩名機組人員生還，其餘175名乘客、4名機組人員罹難。該公司同日表示，將全力支援遇難者家屬，強調由於投保了相關保險，在補償方面完全沒有問題。

央視報導，濟州航空經營支援本部長宋京勳29日在記者會上稱，出事客機的航空保險投保限額達10.37億美元（約新台幣340億元），包括向英國Axa XL保險公司投保的疊加險賠償，責任限額約10億美元，以及飛機機身險賠償限額為3,651萬美元（約新台幣12億元）。

他表示，濟州航空公司已向事故現場派出260人，負責支援乘客家屬。此外，該公司還將組成事故調查組，協助國土交通部對事故展開調查。

宋京勳還表示，由於務安機場目前處於封閉狀態，對於因此受影響的旅客，該公司將協助改從仁川或釜山機場出入境。此外，對於其他濟州航空的乘客，公司將按乘客意願更改或取消行程等。

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文章授權轉載自《香港01》