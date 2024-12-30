濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

南韓濟州航空29日才發生嚴重空難，造成179人喪生，事隔一日，30日又傳出同款波音737-800型客機因起落架故障，起飛前往濟州島20分鐘後折返原出發的首爾金浦機場。

江原日報報導，濟州航空7C101號航班，30日上午6時37分（台灣時間5時37分）從金浦機場飛往濟州島，機上在有161名乘客，隨後因起落架故障，飛行20分鐘後折返原機場並平安降落；事後航空公司安排乘客更換飛機。

這號7C101航班使用是波音737-800型客機，與29日造成179死空難的失事飛機相同型號。